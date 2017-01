Afrique: CAN 2017 - Pas de victoire maghrébine lors de la première journée

Franceville — Les quatre représentants de l'Afrique du nord à la CAN 2017 (14 janvier au 5 février) n'ont enregistré aucune aucune victoire à l'issue de la première journée de la compétition.

Il y a eu en tout deux défaites enregistrées par la Tunisie (0-2) et le Maroc (0-1) et deux matchs nuls avec l'Algérie (2-2) et l'Egypte qui a partagé les points avec le Mali 0-0, ce mardi.

Si les Aigles de Carthage ont survolé la deuxième période contre les Lions du Sénégal, dimanche, ils n'ont pas réussi à recoller au score et doivent batailler ferme, jeudi contre les Fennecs pour ne pas compromettre leurs chances de qualification au second tour.

L'équipe algérienne a égalisé (2-2) contre les Warriors du Zimbabwe dans les dix dernières minutes par sa star, Riyad Mahrez, élu meilleur footballeur africain 2016, mais loin d'avoir rassuré ses suiveurs.

Les Lions de l'Atlas du Maroc ont perdu (0-1) contre le cours du jeu face aux Léopards de la RD Congo et doivent se remettre en question et gagner leur deuxième match pour ne pas être éliminés prématurés.

Les Pharaons d'Egypte qui ont raté les trois dernières éditions de la CAN (2012, 2013 et 2015), n'ont rien montré de bien impressionnant face aux Aigles du Mali qui ont été les maîtres en deuxième période sans pour autant gagner.

La deuxième journée débute ce mercredi avec les matchs Gabon-Burkina Faso et Cameroun-Guinée Bissau dans la poule A.

Poule A : Gabon-Guinée Bissau : 1-1 et Cameroun-Burkina Faso : 1-1 Poule B : Algérie-Zimbabwe : 2-2 et Tunisie-Sénégal : 0-2 Poule C : Côte d'Ivoire-Togo : 0-0 et RD Congo-Maroc : 1-0 Poule D : Ghana-Ouganda : 1-0 et Mali-Egypte : 0-0.