Afrique: CAN 2017 - La RDC mentalement forte face aux Lions de l'Atlas

Les Léopards s'en sont bien tirés face aux Lions d'Atlas du Maroc, pourrait-on dire à première vue, au terme de cette victoire, étriquée mais précieuse des joueurs du sélectionneur Florent Ibenge, en première journée du groupe C de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Gabon 2017. Et pourtant, c'est un succès qui a visiblement été construit, surtout au niveau du mental des joueurs. À Kinshasa et ailleurs en République démocratique du Congo (RDC), l'ambiance était déjà celle d'une fête bien avant le coup d'envoi, tout le monde croyait à une victoire de la sélection classée sixième en Afrique au terme du dernier classement Fifa.

L'affaire du remplacement d'Hervé Kage par Junior Kalonji Kabananga ayant défraiyé un peu la chronique classée dans les oubliettes, on attendait plutôt voir le onze de départ d'Ibenge, le 16 janvier, au stade d'Oyem, face à une équipe marocaine conduite par l'entraîneur double champion d'Afrique, le Français Hervé Renard (champion avec la Zambie et la Côte d'Ivoire). Matampi garde sans surprise les perches RD-congolaises, avec devant lui, Fabrice Nsakala d'Alanyaspor en Turquie sur le flanc gauche de la défense (préféré à Lomalisa), et Djo Issama Mpeko de Mazembe à droite. La charnière axiale de la défense est blindée par Marcel Tisserand d'Ingolstadt en Allemagne et Gabriel Zakuani.

Le milieu de terrain est constitué totalement des joueurs à vocation défensive, notamment Merveille Bope Bokadi de Mazembe, Chancel Mbemba de Newcastle en D2 en Angleterre et Remy Mulumba du Gazelec Ajaccio en L2 en France. Le trio d'attaque se compose de Junior Kabananga Kalonji du FC Astana champion du Kazakhstan à droite, Cédric Bakambu de Villareal en Espagne dans l'axe et Firmin Mubele Ndombe d'Al Ahli Doha au Qatar à gauche. On est clairement dans un schéma tactique de 4-3-3 qu'affectionne Florent Ibenge depuis son arrivée à la tête du staff technique de la sélection congolaise. Et l'on note qu'il a aligné sept joueurs à vocation défensive, pratiquement sans meneur de jeu attitré, question de ne pas perdre, si l'on ne gagne pas.

Du côté marocain, Hervé Renard fait confiance à un onze de départ plaisant avec dans ses rangs, le meneur de jeu Mbark Boussoufa (Al Jazira/Émirats Arabes unis), Mehdi Benatia de la Juventus de Turin en Italie, Nabil Dirar de Monaco en France, Mehdi Carcela de Grenade en Espagne, Hamza Mendyl de Lille en France, El Kaddouri, etc. Et c'est du reste, les Lions d'Atlas du Maroc qui monopolisent le cuir, faisant le jeu, alors que les Léopards défendent et procèdent par des contre-attaques. Très attendu, Cédric Bakambu est littéralement esseulé en attaque, n'ayant pratiquement pas un joueur avec qui jouer en duo. Toutefois, les Léopards contiennent les offensifs des Lions en manque de réussite pendant la première période, à l'image de la frappe d'El Kaddouri qui s'écrase sur la barre transversale de Matampi.

En seconde période, les Léopards sortent timidement de leur camp et sur une action presque anodine, le gardien de but Munir (Numancia D2 en Espagne) se troue sur un centre de Mubele et Kabananga à l'affût, dans la surface de réparation, devance toute la défense marocaine et catapulte le cuire au fond des filets à la 55e minute de jeu. Et la domination marocaine dans l'entrejeu s'intensifie. Et les Léopards semblent accuser le coup physiquement. C'est d'abord Fabrice Nsakala qui est obligé de quitter ses coéquipiers à la 65e minute sur blessure, remplacé par Joyce Lomalisa de V.Club. Ensuite, c'est le buteur Junior Kabananga, victime d'ennuis musculaires, qui laisse sa place au milieu de terrain Jacques Maghoma de Birmingham City (Championship, D2 anglaise) à la 72e minute.

Ayant beaucoup couru dans le vide tout au long du match et sevré des ballons, Cédric Bakambu est remplacé par Mbokani de Hull City (Championship anglais). Alors qu'on joue la 81e minute, Joyce Lomalisa Mutambala, entré à la 65e minute, écope d'un deuxième carton jaune qui vaut une exclusion à la 81e minute, de la part de l'arbitre de la partie, le Malgache Nampiandraza. Les Léopards vont évoluer à 10 pendant pratiquement un quart d'heure ; et même le capitaine et défenseur central des Léopards, Gabriel Zakuani, est obligé de rester sur le terrain après une blessure, jouant sur une jambe juste pour compléter le nombre. Mais les Léopards tiennent ce score d'un but à zéro, faisant preuve d'un gros mental au cours de cette rencontre importante, une première sortie qu'il ne fallait pas louper.

La RDC prend donc la première place du groupe C à l'issue de cette première journée avec trois points dans sa gibecière. Car, la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, a été tenue en échec par le Togo emmené par Claude le Roy et le capitaine Emmanuel Adebayor, par zéro but partout.