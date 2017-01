Congo-Brazzaville: Gouvernance hospitalière - Une session de formation pour les cadres du CHU

La ministre de la Santé et de la population, Jacqueline Lydia Mikolo, a procédé le 17 janvier, au lancement des sessions de renforcement des capacités de 35 cadres du Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Brazzaville, en vue de l'amélioration de la gouvernance hospitalière.

Les participants suivront, en effet, jusqu'au 20 janvier prochain, le développement des modules sur la gestion des ressources humaines, financières et logistiques ; l'élaboration du projet d'établissement ; le management et la qualité de soins. Animée par des experts de l'Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) de Rennes en France, la formation des cadres en gestion hospitalière est un moment important pour les professionnels du CHU. Selon l'un des formateurs, Yann Dubois, l'objectif est d'améliorer la prestation, la qualité des soins dans les services.

« Quand on parle du management, ce n'est pas une procédure administrative, c'est la capacité pour chaque professionnel de santé de donner le meilleur service aux patients ; de faire le meilleur soin possible. Pour cela, nous travaillons avec tous les cadres du CHU de Brazzaville en mettant en place un certain nombre d'outils parmi lesquels la fiche métier », a-t-il expliqué.

Il définit la fiche métier comme la description très précise de toutes les activités et de toutes les compétences dont doit disposer un professionnel de santé.

Organisatrice de l'activité, la directrice générale du CHU de Brazzaville, Gisèle Marie Gabrielle Ambiero, a rappelé que ces sessions de formation s'inscrivaient dans le cadre des contrats de désendettement et de développement (C2D). Il s'agit notamment d'une convention d'appui au CHU de Brazzaville signée entre le gouvernement congolais et l'Agence française de développement (AFD). En effet, le « Projet de rénovation des infrastructures d'eau et d'assainissement du CHU et amélioration de la gouvernance hospitalière » s'articule autour de trois composantes. La première est relative à la rénovation des réseaux d'eau à usage domestique et du réseau d'eau anti-incendie ; la deuxième concerne la réhabilitation des réseaux des eaux usées et pluviales. Quant à la dernière, elle porte sur la formation des cadres en gestion hospitalière.

Il est également prévu dans le cadre de cette convention de financement, la formation de 30 gestionnaires d'hôpitaux et un appui particulier au Centre Inter-Etat de santé publique en Afrique centrale (CIESPAC). « Conformément aux termes de la convention, un prestataire sera recruté pour le compte du CHU et Expertise France. Ainsi, plusieurs missions exploratoires et préparatoires ont été réalisées par les experts de l'Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) et par l'Assistance publique des hôpitaux de Paris pour le compte d'Expert France, en vue de l'évaluation des besoins réels en formation dans le domaine de la gestion hospitalière », a rappelé Gisèle Marie Gabrielle Ambiero.

Lançant les travaux, la ministre de la Santé et de la population a exhorté les participants à faire en sorte que le projet mis en œuvre soit un franc succès, dans l'intérêt du système sanitaire national. Jacqueline Lydia Mikolo a indiqué que la formation était fondamentale dans toute société en ce qu'elle permet à tout individu d'agir avec efficacité et efficience. « Notre système sanitaire a particulièrement besoin d'agents formés pour atteindre ses objectifs dans ce domaine où les attentes sont nombreuses. Les séances de formation qui commencent aujourd'hui concernent le CHU de Brazzaville mais à terme, elles s'étendront aux cadres des autres structures sanitaires. Au-delà de la formation continue des cadres en exercice, il sied de préciser que cette offre de formation profitera également aux étudiants inscrits en master en santé publique », a conclu la ministre.