Afrique: CAN 2017 - Les Léopards se requinquent après le succès contre les Lions d'Atlas

Pas de repos pour les Léopards après la victoire contre le Maroc en première journée du groupe C de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Gabon 2017. Les joueurs ont été sur l'aire de jeu pour un travail intense en ce qui concerne les remplaçants et une séance de décrassage pour les titulaires du match contre le Maroc.

Les Léopards ont retrouvé la pelouse, le 17 janvier, pour une séance d'entraînement après leur précieuse victoire d'un but à zéro face aux Lions d'Atlas du Maroc en première journée du groupe C de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2017. Les titulaires du match contre le Maroc n'ont eu droit qu'un décrassage, et un travail soutenu pour les remplaçants et ceux qui n'ont pas joué, apprend-on.

Il y a eu des joueurs blessés lors de cette confrontation avec les Marocains, notamment le capitaine Zakuani Gabriel qui ne pourra pas être récupéré pour le match suivant, touché aux adducteurs. Il est donc indisponible pour un minimum de sept jours. Sorti sur blessure, le latéral gauche Fabrice Nsakala pourra être récupéré. Les deux joueurs cités sont donc restés aux soins sous la supervision du préparateur physique Jean-François Mbuy. Quant au buteur providentiel contre le Maroc, Junior Kabananga Kalonji, sorti en cours du jeu à cause des pépins physiques également, il a été au décrassage avec les autres titulaires.

Le prochain match de la RDC, c'est le 20 janvier contre les Éléphants de la Côte d'Ivoire tenus en échec à l'ouverture par les Éperviers du Togo par zéro but partout. Sous pression après ce résultat nul, les Ivoiriens champions d'Afrique en titre, emmenés par le technicien français Michel Dussuyer, viendront chercher déjà leur qualification en cette deuxième journée afin d'assurer en dernière journée contre le Maroc.

C'est donc à Florent Ibenge de monter une autre stratégie contre cette équipe ivoirienne tout autant joueuse que le Maroc, avec des joueurs de talent comme Zaha, Kojia, Aurier. Le sélectionneur des Léopards fera donc sans Zakuani, Lomalisé suspendu pour deux matchs.