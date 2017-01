Sénégal: Opportunités pour le privé sénégalais - Plus de 2000 milliards à saisir en 2017

Dans la même tendance, pour l'année 2017, Moustapha Bâ révèle que le secteur privé peut saisir 2003,341 milliards de FCFA d'opportunités dans le budget en cours, supérieur aux 1596 milliards annoncés dans la LFI 2016. Dans le détail, nous avons des interventions sur le marché financier sous régional à hauteur de 300 milliards, 557.5 milliards en commande publique de biens et de services, 754.65 milliards en commande publique d'investissements sur ressources internes et 391.091 en commande publique d'investissements sur ressources externes

Au cours de cette même rencontre, le Directeur Général des Finances (Dgf), Moustapha Bâ a soutenu que par rapport aux opportunités du secteur privé prévu en 2016 et qui était estimées à 1596 milliards FCFA, le secteur privé s'est finalement retrouvé avec plus de 2160 milliards saisis. Ce qui a véritablement constitué une aubaine pour les hommes d'affaires.

Le secteur privé sénégalais a des possibilités d'affaires énormes estimées à plus de 2000 pour l'année 2017. C'est bien la réalité. D'ailleurs, l'annonce a été faite par Mouhamadou Moustapha Bâ, Directeur général des Finances lors de la concertation entre l'Etat et le secteur privé.

