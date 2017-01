Afrique: Sommet Powering Africa - Des dirigeants dynamiques du secteur africain de l'énergie se préparent à retourner à Washington DC

Le sommet est à nouveau soutenu par Power Africa, l'organisation gouvernementale créée par les États-Unis pour établir le raccordement de 60 millions de nouveaux ménages et entreprises d'ici à 2030

Le sommet annuel Powering Africa revient à Washington DC en mars, pour fournir aux intervenants et aux développeurs du secteur africain de l'énergie une plateforme leur permettant de rencontrer des investisseurs multilatéraux et mondiaux et des fournisseurs de technologie. Lors de cette réunion seront présentés les principaux projets d'infrastructure et d'énergie aux partenaires les plus dynamiques.

En 2016, le sommet a accueilli 620 participants issus de 18 pays. Et bien que 65 % des délégués soient originaires d'Amérique du Nord, des investisseurs d'Europe et d'Asie étaient également présents afin de mettre sur pied des partenariats avec les principales entreprises du secteur de la technologie, les agences gouvernementales, la Banque mondiale, la SFI et d'autres, et de favoriser l'avancée de leurs projets africains en cours de développement.

Le sommet est à nouveau soutenu par Power Africa, l'organisation gouvernementale créée par les États-Unis pour établir le raccordement de 60 millions de nouveaux ménages et entreprises d'ici à 2030, favorisant ainsi l'objectif de doubler la taille de certaines économies africaines et le pouvoir d'achat des 1,5 milliards de personnes concernées.