Congo-Brazzaville: Congo-Etats-Unis - Stéphanie Sullivan apprécie la collaboration de Brazzaville durant son mandat diplomatique

Abordé sur ce qui est écrit sur les réseaux sociaux à son sujet, l'ambassadeur a dénoncé ce qu'elle a qualifié d'« intox » et appelé au sens des responsabilités des auteurs de ces écrits. « Ce n'est pas normal d'envoyer à beaucoup de personnes l'information qui est fausse », a insisté Stéphanie Sullivan qui a demandé à tous ceux qui consultent ces réseaux de vérifier la véracité ou non des nouvelles qui y sont rapportées.

Notons que la coopération entre les Etats-Unis et le Congo touche plusieurs domaines : formation, éducation, social, militaire, pour ne citer que ces exemples. Sur le plan de la formation par exemple, Washington espère que les jeunes congolais qui sont formés aux Etats-Unis aideront à coup sûr leur pays à diversifier son économie et créer des possibilités d'emplois en dehors du secteur public. Il s'agit, à titre indicatif, des boursiers du programme phare du président sortant Barack Obama, l'Initiative pour les jeunes leaders africains (YALI).

« Ma mission était d'associer le gouvernement et le peuple congolais à la charge qui était la mienne dans ce pays (... ), les Congolais ont une meilleure compréhension du partenariat que nous entretenons avec ce pays », a déclaré la diplomate à sa sortie d'audience. « Nous allons continuer à appuyer le développement démocratique, économique et sécuritaire au Congo », a souligné Stéphanie Sullivan, qui a dit récemment que Brazzaville « restera de façon indélébile dans mon cœur et dans mon esprit »

