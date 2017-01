Afrique: Coopération multilatérale - La BAD inquiète de la baisse des engagements des pays donateurs

La première journée du groupe A de la CAN 2017 avait accouché deux matches nuls. Malgré le… Plus »

Signe interpellateur : la 14e reconstitution du FAD n'a pas connu la même effervescence que les éditions passées. Par ailleurs, le désintérêt suscite plusieurs interrogations. Pour les plus critiques, les pays donateurs sont en train de se détourner de l'Afrique. Et les abstentions lors de la prise des décisions ne viennent que confirmer cette tendance. Montées à 11 milliards de dollars américains entre mars et juin 2016 à Abidjan (Côte d'Ivoire), les intentions d'engagements sont descendues à 9,6 milliards lors de la rencontre de Luxembourg, avant de baisser davantage au grand dam de la haute direction de la BAD. À titre de comparaison, la Banque mondiale arrive à mobiliser jusqu'à 57 milliards de dollars américains d'allocations des ressources concessionnelles. Malgré tout, la BAD devrait arriver à se retrouver dans la mise en œuvre des différents axes du plan Akinwimi Adesina. En effet, l'argent va servir, entre autres, à financer des projets énergétiques, agricoles, industriels et d'intégration économique dans la région.

