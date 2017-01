Congo-Brazzaville: Crise économique - Lucas Abaga Nchama rassure les épargnants de la zone Cémac

« Le comité de pilotage a procédé à un groupement de certaines rubriques de la matrice d'actions. Les objectifs et mesures inhérents à chaque pilier ont été répertoriés suivant leur degré de priorité et leur terme d'application », indique le communiqué final dudit comité de pilotage.

Par ailleurs, examinant la matrice des actions du Pref-cémac qui constituera un cadre de référence à l'élaboration des programmes-pays que chaque Etat devra négocier avec les institutions de Bretton-woods, le comité a retenu cinq piliers : les politiques budgétaires, monétaires et le système financier puis, les réformes structurelles et la coopération internationale.

Pour ce qui est des opérations relatives aux emprunts obligataires lancés au niveau de la sous-région, le représentant de la Cobac a relevé que l'institution veille au respect de la réglementation en vigueur et oblige les banques à s'y conformer. « Si un accident devait arriver, sachez que nous avons mis en place un fonds de garanti. Cela peut rassurer tous les petits épargnants qui aujourd'hui ont plus de cent milliards de FCFA. »

« La Cobac a bénéficié des moyens importants en ressources humaines et financières pour mener à bien ses missions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré la crise, notre système connait une situation assez confortable. Certes, ici et là, on décele quelques banques en difficultés », a indiqué Lucas Abaga Nchama, lors d'une conférence de presse organisée à l'issue du premier comité de pilotage du Programme des réformes économiques et financières de la Cémac, tenu du 16 au 17 janvier à Brazzaville.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.