Congo-Brazzaville: Lékoumou - Près de 2000 kits scolaires pour les élèves de Zanaga

Fruit du partenariat naissant avec la FPA, ce centre dispose d'une connexion Internet permettant désormais aux élèves et autres usagers, passionnés des Technologies de l'information et de la communication, d'être en phase avec le reste du monde en temps réel. Selon la présidente de l'AFESO, Evelyne Mbani, le partenariat avec la FPA, qui vient de poser ses premiers jalons, se poursuivra dans d'autres domaines d'activité. Le but étant d'accompagner cette ONG présidée par Denis Christel Sassou N'Guesso dans l'accomplissement de ses missions salvatrices en tant qu'incubateur du développement socioculturel et économique du Congo.

