Congo-Kinshasa: Gouvernement de transition - L'opposition signataire de l'accord du 18 octobre revendique une place de choix

Dans ce document signé conjointement par Vital Kamerhe, Steve Mbikayi et Mokonda Bonza, cette opposition estime avoir fait beaucoup de concession allant jusqu'à laisser au Rassemblement la présidence du Conseil national de suivi de l'Accord ainsi que le poste de Premier ministre pour faire avancer le processus. L'on ne peut donc pas ignorer la force politique que représente aujourd'hui l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre grâce à laquelle le compromis politique du 31 décembre a été rendu possible, explique-t-on. De ce fait, cette force politique milite pour que celui qui était co-modérateur de sa délégation aux travaux de la Cité de l'UA puisse avoir une place de choix dans la configuration institutionnelle de la transition.

Toutes les parties prenantes à l'accord du 31 décembre jouent leur va-tout pour s'aménager un espace dans la configuration du prochain gouvernement de transition. Il est question, de part et d'autre, de s'en tirer avec un maximum des postes en vue d'un meilleur positionnement, quitte à l'exploiter au mieux des intérêts de la composante. C'est dans cet état d'esprit que l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre de la Cité de l'Union africaine est montée au créneau pour réclamer, par le biais d'une déclaration politique, une place de choix à l'instar de la majorité présidentielle et du Rassemblement. En fait, cette frange de l'opposition conduite par Vital Kamerhe, chef de sa délégation au dialogue de la cité de l'UA, veut avoir voix au chapitre et refuse d'être traitée comme quantité négligeable.

