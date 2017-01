Congo-Kinshasa: Littérature - Ninelle N'siloulou publie « infortunat »

Après avoir lu la lettre, Edna le chercha toute la journée et toute la nuit ; personne ne semble avoir eu des nouvelles de lui. Elle retourne en RDC sans l'avoir vu. Jean Jacques l'avait suivi sans pourtant qu'elle ne se rende compte. Edna est surprise d'avoir son amoureux sonner à sa porte « Plus jamais je ne te laisserai partir en m'abandonnant », dit l'amant.

A un jour de son retour en RDC, Jean Jacques l'envoie une lettre afin qu'elle se souvienne de lui. « Lorsque tu liras cette lettre, je serai très loin, je serai parti. Je m'en vais parce que je ne veux pas te voir t'en aller et devoir rester des heures, des semaines, des mois puis des années à espérer que tu ne reviennes. Je t'aime comme je t'aimais lorsque nous étions enfants et c'est au nom de cet amour que je m'en vais (... ) »

Dans le troisième chapitre, intitulé « la fille de l'autre rive », l'auteur retrace le récit d'une jeune fille « Edna », née d'une mère cultivatrice et d'un père pécheur partie en RDC poursuivre ses études sans penser à Jean Jacques, son premier amour. Elle l'avait oublié et tourné la page.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.