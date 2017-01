Afrique: CAN 2017 - Mahrez - « C'est un derby. Ça va être un match difficile » face à la Tunisie

C'est un derby maghrébin face à la Tunisie qui a attend l'Algérie lors de la deuxième journée dans la groupe B de la CAN 2017. L'Algérie dit merci à Riyah Mahrez. Complètement pris de vitesse défensivement par le Zimbabwe, les Fennecs s'en sont remis au talent de leur ballon d'or africain, auteur d'un doublé, pour glaner un précieux point (2-2).

« C'est vrai que ça commence bien. Mais le plus important, c'est l'équipe. Il faut qu'on se concentre sur les deux prochains matchs. On n'a pas d'objectif personnel. On va d'abord essayer de passer la phase de poules. Après, on verra. Ce sera des matchs à élimination directe », a confié Riyah Mahrez au micro de RMC.

Toujours en difficulté avec leur équilibre attaque-défense, les Algériens devront faire preuve d'un peu plus de maîtrise s'ils comptent venir à bout de la Tunisie. Et les hommes de Leekens n'ont déjà plus le choix et devront l'emporter sous peine de se mettre dans un sacré pétrin. Jeudi à Franceville, l'Algérie et la Tunisie s'affrontent dans ce qui ressemble déjà à une finale pour la qualification dans ce groupe B de la CAN 2017 et malheur au vaincu dans ce derby du Maghreb.

« C'est un derby. Ça va être un match difficile. Ils ont un peu les mêmes caractéristiques que nous. Que le meilleur gagne. C'est un peu comme une finale, déjà. On est un peu en difficulté, donc on verra, a ajouté l'attaquant de Leicester City. Je ne sais pas si on est favori. En Afrique, toutes les équipes sont difficiles à jouer. Il n'y a pas de favori. On verra à la fin. »

A cette CAN 2017, l'Algérie possède la meilleure ligne d'attaque de son histoire mais en fait les frais derrière... Souvent trop portés vers l'avant, les Fennecs concèdent énormément d'occasions dans les matchs qui comptent vraiment.