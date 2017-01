Afrique du Nord: Théâtre arabe - Clôture à Mostaganem des ateliers de formation d'étudiants

Mostaganem — Les ateliers de formation au profit d'étudiants, dramaturges arabes et écrivains algériens, initiés dans le cadre du 9ème Festival du théâtre arabe "édition Azzeddine Medjoubi" ont pris fin mardi à Mostaganem.

Les dix ateliers, organisés du 12 au 17 janvier au conservatoire de musique de Mostaganem, ont profité à 258 participants dont des étudiants universitaires de Mostaganem et de l'Institut supérieur des métiers de spectacles (ISMAS) de Bordj El Kifffane, des dramaturges arabes et algériens. Ils ont été encadrés par des spécialistes et des artistes arabes de Jordanie, Tunisie, Bahreïn, Palestine, Maroc, Irak et Liban.

Ces ateliers ont abordé différentes spécialités, entre autres, l'interprétation, la mise en scène, le maquillage, les costumes, le théâtre par des comédiens non-voyants et l'écriture théâtrale.

Evaluant cette session de formation, le coordinateur de ces ateliers et enseignant d'art dramatique à l'institut des cadres de jeunesse et sports, Zarzour Toubal a estimé qu'elle a été réussie sur tous les plans permettant aux stagiaires de profiter d'expériences et de connaissances nouvelles sur théâtre.

Les sessions de formation se poursuivront dans les années à venir pour toucher différentes wilayas, a-t-il fait savoir appelant à se concentrer sur le théâtre universitaire amateur en tant que pépinière du théâtre professionnel.

Les stagiaires ont favorablement accueilli cette initiative leur permettant de découvrir davantage de techniques, souhaitant que de telles sessions se poursuivent.