Afrique: CAN 2017/Jordan Ayew - «L'essentiel était de prendre les trois points »

L'équipe du Ghana, finaliste de la dernière Coupe d'Afrique, a débuté la CAN 2017 par une victoire 1-0 face à l'Ouganda, ce 17 janvier à Port-Gentil. Un penalty d'André Ayew a suffi au bonheur des Black Stars, dans le groupe D.

«L'essentiel était de prendre les trois points, ce n'était pas la manière, au vu le terrain. On a fait une grosse première période. Après, physiquement, on a eu du mal en deuxième période, mais c'est tout à fait normal, parce qu'on était à Dubai avant (en préparation, ndlr) et ce n'est pas du tout ce temps-là, a confié Jordan Ayew au micro de beIN Sports. Cela fait deux saisons que ce n'est pas évident pour moi en Angleterre, mais j'ai la chance d'avoir un coach (en sélection) qui me fait énormément confiance. Le plus important, c'est de lui rendre cette confiance sur le terrain, et j'ai un peuple derrière moi. La CAN, c'est notre Coupe du monde, a ajouté l'attaquant d'Aston Villa. On a un pays très exigeant. Cela fait cinq fois de suite qu'on est en demi-finale, alors si on va en finale et qu'on perd, ça ne sert à rien. On a des jeunes qui arrivent, c'est aussi une nouvelle génération qui est en train de se mettre en place petit à petit. »

Dans un match équilibré, le Ghana s'en est remis à un penalty d'André Ayew en première période pour prendre trois points et lancer sa CAN 2017 de la meilleure des manières. L'Ouganda peut nourrir quelques regrets.