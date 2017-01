Afrique: CAN 2017 - Entame difficile pour les pharaons !

Les quatre représentants de l'Afrique du nord à la CAN 2017 (14 janvier au 5 février) n'ont… Plus »

Les Aigles ont gêné l'équipe égyptienne pourtant donné favorite de cette rencontre. La seule occasion est intervenue à la 54e minute avec la tête de Marwan Mohsen mais la parade de Sissoko empêche l'Egypte de marquer le but. Le Mali et l'Egypte se partagent donc les points. Le Ghana prend la tête de ce groupe D après sa victoire (1-0) contre l'Ouganda.

Les hommes d'Hector Cuper font une entrée difficile pour leur premier match de la CAN 2017 face au Mali (0-0). Mohamed Salah et ses coéquipiers ont peiné devant une équipe malienne très bien organisée avec des pressing sur l'ensemble du match.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.