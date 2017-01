Guinée: Timbi Madina - Les jeunes réclament le départ du directeur sous-préfectoral de la jeunesse

Les jeunes de Timbi excédés par la gestion opaque des affaires de la jeunesse par le DSPJ ont voulu et obtenu une rencontre où leur délégué rendra compte de 5 ans de gestion lui qui occupe le poste depuis la fin de l'année 2012.

Réunis lundi au bureau du sous préfet les protagonistes étaient avec toutes les autorités administratives ainsi que les responsables d'associations, des envoyées des structures féminines.

D'entrée de jeu les griefs des jeunes contre leur numéro contesté ont été lu par l'un des leurs qui nous les a répété en ces termes:

<<c'est contre le délégué de la jeunesse, lui qui est monté depuis 4 ans de cela nous n'avons rien vu de spécial si nous prenons par exemple la maison des jeunes qui a fait une grande rentabilité depuis qu'il est venu jusqu'à présent il n'y a pas le courant,une maison entièrement défoncée, au delà de ça il faut aller voir les terrains de football,entièrement délabrés, le premier terrain qui est là les murs sont entièrement enfoncés ,le second terrain le portail on ne comprend plus rien... Si son bilan n'est pas satisfaisant déjà la maison des jeunes sera à notre disposition pour avoir de l'argent et rénover les différentes infrastructures de la jeunesse de Timbi c'est ça notre objectif... Nous sommes bloqués parce que ceux de l'extérieur sont au courant de tout ils sont venus,ils ont vu l'etat des terrains, l'État du jardin public et l'État de la maison des jeunes.depuis 4 ans s'il n'arrive pas à nous donner un bilan convaincant ce qu'il n'est pas à la hauteur.>>

Puis le principal accusé a plongé à son tour dans ses notes cherchant à justifier un bon comportement durant son mandat.Selon ses chiffres personnels le sieur Lamine Diallo estimera que depuis sa prise de fonction en 2012 les locaux de la jeunesse n'ont abrité qu'une quinzaine de mariages contr plus d'une centaine répertorié par les jeunes pour 2millions de recettes et 7millions de dépense.

Au coeur de la séance les jeunes opposés aux chiffres de leur délégué brandiront un document de 3 Pages où étaient consignés les problèmes de la jeunesse et des tentatives de solution.La venue du document a convaincu toute l'assistance y compris les autorités qui ont négocié un autre rendez vous pour le mercredi afin de mettre sur pied un comité de gestion de la maison des jeunes et une politique d'examen et de mise en valeur du document des jeunes.

Il faut noter que parfois la tension et les éclats de voix étaient à leur comble mais la sagesse des anciens et autorités a vite fait de résorber le climat.

Aussi c'est au rythme des bénédictions des sages que les rangs ont été rompus à 18h.