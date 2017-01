Sénégal: Kaolack - 29 bénévoles de la KUCSS pour appuyer les volontaires de la KOICA

Un peu plus tôt, l'ambassadrice de la République de Corée au Sénégal a effectué une visite de terrain dans la commune de Kaolack pour constater de visu le travail effectué par les bénévoles et les volontaires coréens dans le cadre de ce programme conjoint.

"De petits travaux ont également été effectués dans l'école et des échanges culturels ont eu lieu entre les jeunes bénévoles coréens et les habitants de Kaolack. Ces activités ainsi que le séjour des bénévoles dans des familles sénégalaises ont contribué

Hyo-Eun Kim a par ailleurs indiqué que le programme conjoint de KUCSS et de la KOICA a permis de mener de nombreuses activités éducatives pour les enfants et institutrices de la case des tout-petits de Touba Ndorong.

"Je souhaite donc, avant tout adresser mes sincères remerciements à tous ces jeunes coréens qui sont venus donner de leur temps et de leur énergie pour soutenir la population sénégalaise et je les félicite pour leur dévouement", a-t-elle lancé à l'endroit de ces derniers.

