Sénégal: Passation des marchés publics - L'ARMP réfléchit sur la mise en place d'un ordre des spécialistes (DG)

Dakar — L'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) est en train de réfléchir sur la mise en place d'un ordre des spécialistes en passation des marchés publics, a annoncé mardi, son directeur général, Saër Niang.

"Aujourd'hui on est en train de réfléchir sur la mise en place d'un ordre des spécialistes en passation des marchés publics à travers la préparation et la formation", a-t-il dit en présence du doyen de l'école des sciences de la gestion de l'université du Québec à Montréal, Stéphane Pallage et du directeur général de Setym international, Larbi Bennouna.

M. Niang intervenait lors de la cérémonie de remise de l'accréditation de manager spécialiste de passation des marchés publics et du master en management et régulation des marchés publics.

Au total, 169 récipiendaires ont reçus leur certification, dont 24 en master en management et régulation des marchés publics et 145 en accréditation de manager spécialiste de passation des marchés.

Le directeur général de l'ARMP a indiqué que cette préparation s'effectue en valorisant les compétences des spécialistes qui interviennent dans le secteur par des formations très pointues et très spécifiques.

"Nous devons avoir des spécialistes aguerris et bien formés qui auront une bonne compréhension du mécanisme de passation de marché, mais également de l'esprit et des objectifs des options de l'orientation des marchés publics", a-t-il fait valoir.

Selon lui, "ces formations permettent d'avoir un levier consistant de spécialistes en vue de bâtir un environnement où un ordre des spécialistes interviendra de façon efficace sans pour autant être désavoués".

"Pour réussir ce passage de la dimension administrative vers la dimension stratégique des marchés publics, il faut absolument mettre l'accent sur la formation", a insisté le directeur général de l'ARMP.

Il a cependant précisé que la commande publique a changé véritablement de vocation depuis un certain temps. "En 2007, a-t-il ajouté, la commande publique tournait autour de 500 milliards par an, aujourd'hui en clôturant 2016, la commande publique est passée à près que 2 mille milliards".

M. Niang a ainsi laissé entendre que "la commande publique demeure aujourd'hui un instrument et un mécanisme qui devra être utilisé pour le développement économique et social du pays".

"Ce programme offre la possibilité disposer d'une qualification permettant d'intervenir de façon consciente et diligente dans la préparation et dans l'exécution des marchés, afin d'éviter certaines erreurs", a dit le ministre de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat, Mamadou Talla.

Il a soutenu que le master et l'accréditation contribuent à apporter une rigueur dans le domaine de la commande publique.

Magnifiant l'efficacité de ce programme qui a permis de former plusieurs récipiendaires, il a par la suite appelé les acteurs à s'engager davantage dans la recherche des compétences.

Selon le recteur de l'université Cheikh Anta Diop, Ibrahima Thioub, l'université a accusé beaucoup de retard en ce qui concerne la formation professionnelle des étudiants, espérant qu'elle va favoriser la formation professionnelle et l'apprentissage des métiers.