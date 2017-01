Sénégal: Kaffrine - Installation du Comité technique régional intersectoriel pour l'emploi et la formation professionnelle

Kaffrine — Le Comité technique régional intersectoriel pour l'emploi et la formation professionnelle (CTRIEFP) de Kaffrine a été installé ce mardi lors d'un Comité régional de développement (CRD) présidé par l'adjoint au gouverneur de Kaffrine en charge des affaires administratives, Cyprien Antoine Mballo.

Ce Comité est destiné à faire la promotion de la formation professionnelle dans la région.

"La mise en place de ce Comité technique régional intersectoriel pour l'emploi et la formation professionnelle obéit à une instruction" du Premier ministre, a rappelé M. Mballo.

L'inspecteur régional du travail et la sécurité sociale, Ousmane Ndao, a expliqué que le comité va aider les populations à se former et essayer de trouver les métiers adaptés au contexte de la région.

"Au niveau régional, la mission que nous nous fixons c'est de mutualiser nos efforts afin de pouvoir faire de grands progrès sur la question de l'emploi même si le CTRIEFP n'a pas la prétention de régler le problème de l'emploi dans la région", a t-il dit.

Le comité "peut s'organiser avec ses moyens et voir quels sont les avantages comparatifs de la région de Kaffrine par rapport aux autres régions, voir quelles sont les forces de Kaffrine et quels sont les secteurs dans lesquels on peut assoir la formation rofessionnelle pour créer des formations qui débouchent sur une insertion", a-t-il ajouté.

La région de Kaffrine a un niveau d'emplois professionnels assez faible car les entreprises locales "utilisent peu de travailleurs", a t-il relevé avant de préconiser "une plus grande organisation et mutualisation des efforts pour un décollage" Kaffrine.

Kaffrine, a t-il souligné, "regorge de beaucoup de potentialités".