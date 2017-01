Madagascar: Nosy Varika - Deux personnes tuées, six autres séquestrées

Désarroi et débandade à Antananarivo après l'annonce de l'éventuelle rupture totale… Plus »

Soupçonnés d'en être les auteurs, quatre individus sont, depuis, en cavale, et demeurent à ce jour introuvables. Mercredi et jeudi, un groupe d'individus s'en est pris à six membres des familles des suspects. Ces derniers ont été séquestrés dans un magasin de stockage de récolte. Informé de la situation, le commandant de la compagnie de la gendarmerie à Nosy Varika s'est dépêché sur les lieux avec des éléments armés.

La loi de la jungle à Ambahy Nosy Varika. Deux personnes ont été lynchées à mort par le fokonolona tandis que six autres ont été séquestrées. C'est une série de cambriolages suivie d'incendies criminels, perpétrée aux mois d'octobre et novembre qui a viré en chasse à l'homme meurtrier.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.