Ile Maurice: Les pompiers tirent la sonnette d'alarme sur leurs conditions de travail

Quant à Narendranath Gopee, président de la Federation of Civil Service and Other Unions, il affirme que «la direction prend des décisions au petit bonheur, ne consultant pas les syndicats». Selon lui, cela va directement avoir un effet sur les pompiers qui sont basés dans les stations, en détériorant leurs conditions de travail.

Le président de la State Employees Federation indique qu'une réunion qui a eu lieu ce mardi 17 janvier entre les membres des syndicats et ceux de l'administration n'a pas aidé à remédier à la situation. Au contraire, cela se serait mal passé et aurait même abouti par un walk-out des représentants syndicaux, selon lui.

