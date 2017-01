Ile Maurice: Réduit - Bassin Canard devient encore plus dangereux

Il l'a dit à de nombreuses occasions et il le répète une fois de plus : Bassin Canard est dangereux. Siven Seeneyen, habitant et travailleur social de Réduit tire la sonnette d'alarme sur ce lieu.

Situé dans un endroit retiré, ce bassin compte un pont qui est utilisé par les habitants, les touristes, ainsi que les employés du centre commercial Bagatelle. «Les habitants utilisent ce pont comme raccourci et il arrive aussi qu'ils passent dessous. Or, l'endroit est boisé et n'est pas suffisamment éclairé. Les gens qui s'aventurent ici ne sont vraiment pas en sécurité», dit-il.

Il poursuit en précisant qu'à plusieurs reprises, des passants ont été attaqués par des brigands sous ce pont. Pas plus tard que la semaine dernière, des étudiants y ont été agressés. Par peur de représailles, ils n'ont pas rapporté le cas à la police.

Siven Seeneyen supplie les autorités et les membres du conseil de district de faire le nécessaire afin de sécuriser ce pont et le rendre plus accessible. Il rappelle que dans le passé, le conseil de district avait évoqué un projet de rénovation du pont afin qu'il devienne praticable et que les passants puissent l'emprunter sans être agressés, dépouillés et sans que leur vie soit en danger. «Ce projet doit être réalisé le plus tôt possible avant que des incidents plus graves ne s'y produisent», déplore le travailleur social.