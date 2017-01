Congo-Kinshasa: Entrepreneuriat - La ville océane abritera une convention internationale d'affaires

Donnant les raisons du choix du nom "Lisanga" donné à la convention, Didier Sylvestre Mavouenzela a expliqué : « Nous avions voulu donner un nom commercial à l'évènement et une identité locale. C'est pourquoi nous avons choisi un nom congolais qui est Lisanga, mot en langue lingala qui veut dire regroupement, mot qui exprime l'idée de se réunir pour avancer.». Pour en savoir plus sur la convention, les entreprises intéressées peuvent contacter la Chambre de commerce de Pointe-Noire ou aller sur le site : www.lisanga.net.

Lisanga est organisé en partenariat avec les organisations patronales soucieuses de proposer des solutions adaptées au développement des entreprises de leurs pays et territoires. L'évènement donne la possibilité aux entreprises congolaises de rencontrer sur place des potentiels partenaires et fournisseurs, une occasion que Didier Sylvestre Mavouenzela les appelle à saisir : « Notre souhait est que les entreprises congolaises se mobilisent pour participer à cette activité parce qu'elle a été mise en place d'abord pour elles, afin de leur permettre d'en tirer profit». Le nombre d'entreprises participantes étant limité à 200 pour la première édition de Lisanga, le président de la CCIAM a souhaité que les entreprises congolaises soient majoritaires.

Destinée aux entreprises d'Afrique, d'Europe mais aussi celles d'autres pays qui s'intéressent au continent africain, la convention internationale d'affaires Lisanga est une occasion pour les dirigeants et responsables des entreprises de tisser entre eux des liens, des relations de collaboration et de partenariats d'affaires en vue de leur développement.

