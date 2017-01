Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - La première vague des bénéficiaires du PDCE reçoit les attestations de fin de formation

La cérémonie de remise des attestations de fin formation à la première vague du Projet de développement des compétences pour l'employabilité (PDCE) a eu lieu, le 17 janvier, au CEFA de la maintenance industrielle de Pointe-Noire, en présence de Nicéphore Antoine Thomas Fila Saint Eudes, ministre de l'Enseignement technique et professionnel, de la Formation qualifiante et de l'Emploi et de plusieurs autres autorités du département et de la ville.

Cinq cent quatre apprenants dont deux cent onze jeunes filles vulnérables ont reçu des autorités des attestations de fin de formation sanctionnant les différentes activités de formation reçues auprès des prestataires de formations, des formateurs et des maîtres artisans.

Les activités de formation qui ont démarré en mi-décembre 2015 à Pointe-Noire concernent la sous-composante 1.1 : formation professionnelle, insertion professionnelle appui à l'entrepreneuriat des jeunes vulnérables qui a placé cent cinquante-quatre jeunes en formation à Don Bosco dans les filières de mécanique générale, soudure, mécanique automobile, électricité bâtiment et menuiserie. Cent trente-huit jeunes ont terminé la formation. Dix-huit n'ont malheureusement pas pu aller au bout pour des raisons diverses.

Trente-trois apprenants ont été reçus au CEFA automobile pour une durée de six mois de formation. Tous les jeunes ont été placés en stage dans les entreprises de la place pendant trois mois. La sous-composante 1.2 Formation professionnelle pour les micro-entrepreneurs, quant à elle, a formé par vagues successives deux cent cinquante-sept jeunes micro-entrepreneurs dans le domaine de la gestion des affaires. Des formations assurées par les prestataires sélectionnés, à savoir l'APNI, IECD et DMI Consultants.

S'agissant de la sous-composante 1.3 dédié à l'apprentissage et à l'alphabétisation fonctionnelle, cent quarante-huit jeunes adolescents de 16 à 19 ans ont été placés en apprentissage auprès des maîtres artisans pour une durée de 12 mois dans les filières de couture, pâtisserie, soudure, mécanique automobile et menuiserie. « Le PDCE a pris en charge tous les frais de formation des jeunes. Une prime de transport a été versée hebdomadairement aux jeunes de la sous-composante 1.1 et 1.3. Une police d'assurance a été souscrite pour chaque apprenant. Des tenues de travail et de l'équipement de protection individuelle ont été dotées aux apprenants par le PDCE. Le PDCE a appuyé les prestataires de formation et maitres artisans par l'acquisition d'un équipement indispensable à la formation », s'est félicité Auxence Léonard Okombi, coordonnateur du projet qui a, cependant, regretté le taux de décrochage des jeunes pour des raisons diverses qui varie de 15 à 20 %.

En remerciant tous ceux qui ont contribué à la réussite du projet, le ministre Nicéphore Antoine Thomas Fila Saint Eudes a dit : « Ce projet occupe une place de choix dans les priorités du gouvernement de la République en matière de formation qualifiante. C'est l'une des pistes de solutions à l'épineuse question du chômage des jeunes. C'est donc par ce projet et d'autres qui lui sont similaires que le gouvernement entend de façon durable régler la question de l'employabilité des jeunes. Aux jeunes qui ont eu la chance d'avoir été formés et mis en stage d'apprentissage de se lancer effectivement avec l'appui des prestataires de formation, à la recherche active de l'emploi et à l'entrepreneuriat. Aux micro-entrepreneurs qui constituent le vivier de la diversification de l'économie de mettre à profit dans leurs activités respectives toutes les connaissances acquises en matière de gestion d'affaires afin d'accroître la productivité et être compétitif.

Quant aux prestataires de formations, aux formateurs ainsi qu'aux maîtres artisans, ils seront jugés par la qualité des produits qu'ils ont eu à former et à placer sur le marché du travail ». Et le ministre de les rassurer que le gouvernement de la République ne ménagera aucun effort pour mettre à leur disposition toutes les conditions nécessaires pour un meilleur apprentissage des jeunes.

Le PDCE financé à hauteur de 16 milliards de FCFA par le gouvernement congolais et la Banque mondiale a pour objectif de faire acquérir des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être ainsi que le renforcement des compétences à l'emploi et à l'entrepreneuriat à 15 000 jeunes vulnérables vivant en zones urbaines et périurbaines à Brazzaville et Pointe-Noire afin de les former dans divers métiers et d'améliorer leur insertion professionnelle. Le gouvernement de la République a l'ambition d'augmenter l'effectif des bénéficiaires et d'étendre ce projet sur l'ensemble des départements du pays.