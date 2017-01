Congo-Kinshasa: Ayant combattu le bon combat - Elisabeth Olomba Lushima achève son pèlerinage sur terre !

Elle était l'épouse de Monsieur Lushima Djunga, haut cadre retraité de la Société nationale d'électricité. Elle a tirée sa révérence le 01 janvier 2017. La levée de sa dépouille mortelle de la morgue de la clinique Ngaliema est intervenue le samedi, 14 janvier dernier.

Après un bref passage à la résidence familiale, à Macampagne, le corps de l'illustre disparue a été exposé à l'espace funérarium Assanef, dans la commune de Lingwala, pour la tenue des obsèques. Plusieurs cérémonies y ont été organisées, notamment, deux célébrations eucharistiques, une oraison funèbre, dans le but d'honorer la mémoire de cet être, que l'aiguillon de la mort vient d'arracher à ses proches.

L'amour chaleureux qu'elle a toujours témoigné à son époux, le sens d'engagement et d'abnégation dont bénéficiaient ses enfants et les membres de sa communauté chrétienne ne seront plus remarquables. Elisabeth Lushima s'en est allée. Les membres de famille de l'illustre disparue, dont son époux, ses enfants, frères, amis et connaissances sont venus très nombreux à Assanef, dire leurs adieux à celle qu'ils appelaient affectueusement monument, la Reine Elisabeth. Abbé Coco de la paroisse Notre Dame de Lingwala a célébré deux messes pendant les obsèques d'Elisabeth Olomba. L'une dans la soirée du samedi, jour de la levée du corps et de son exposition à Assanef. Puis, le dimanche dans la matinée, peu avant sa mise terre, à la Nécropole entre terre et ciel. Le célébrant du jour, se basant sur le livre d'Apocalypse et du vécu de l'illustre disparue, a exhorté l'assistance, particulièrement, le veuf Lushima Djunga, de ne pas pleurer, ni se lamenter. Pour Abbé Coco, Elisabeth Lushima a fait un retour glorieux vers son père. «Il ne faut pas pleurer, voyez comment elle est habillée en blanc, entourée des rameaux. Un signe de gloire, de la fête », a-t-il dit.

Biographie

Elisabeth Olomba Lushima est née le 10 avril 1955, à Lubefu, dans la province du Sankuru. Fille de Mundeke Joseph Kitete et de Véronique Usthumba, Elisabeth Olomba Lushima fut graduée en Français de l'ISP/Gombe de Kinshasa. Elle a enseigné le Français à l'Institut des aveugles de Kinshasa de 1978 à 1988. Elle fut présidente pendant 9 ans de la CEVB (communauté Ecclésiale vivante de base) Notre Dame de la Paroisse Saint Luc de Macampagne. Fondatrice d'une ONG dénommée Association caritative des intercesseurs Laïcs en sigle «ACIL, ASBL». Bienfaitrice des orphelins de la paroisse Saint Léonard de Mbuti, elle était Assistante et conseillère de son conjoint, Lushima Djunga, Directeur retraité et maltraité de la SNEL. Mariée à Monsieur Lushima Djunga Wembadio le 31 mars 1976, à Kinshasa, l'illustre disparue laisse 7 orphelins, dont 3 garçons et 4 filles, et 8 petits fils.

Mot des enfants

C'est Christine Lushima, qui a parlé au nom de tous les enfants, à l'occasion des obsèques de leur maman. Dans son speech, elle a d'abord remercié toutes les personnes qui, de près ou de loin, les ont assistés en ce moment de dure épreuve. En outre, elle a venté les vertus de leur illustre mère. Elle a demandé l'assistance du Très haut pour que leur père puisse transcender ce moment de grande épreuve. Enfin, elle a promis, au nom de tous les enfants, de pérenniser les œuvres de leur regrettée mère.

Signalons que c'est la chorale "Jésus la résurrection" de la paroisse Saint Marc de Kimbaseke, qui a agrémenté la célébration eucharistique du dimanche.

Francis Sengeyi

eigner aux enfants l'histoire de Lumumba, au lieu de celle de Napoléon, Jeanne D'arcs. « Nos enfants doivent suivre l'exemple de Lumumba. Lumumba a mené un combat dans lequel il a payé de sa vie pour que les Congolais reprennent leurs droits », a-t-elle soutenu.

Pour l'honorable Beya wa Kalenga Jean, secrétaire national du parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie(PPRD), la cérémonie de la messe de Lumumba représente l'attachement envers les deux héros nationaux ; ces héros qui ont fait étalage de la véritable démocratie. Ils étaient animés par la volonté de développer le pays. Il a poursuivi en disant que le politicien congolais ne suit pas les enseignements de Lumumba. Pour lui, ceci doit interpeller les politiciens congolais par rapport à la conférence épiscopale nationale du Congo(CENCO). Ils doivent être inspirés par lui, par ses idéaux. Quant à la jeunesse, elle doit prendre les choses en main.