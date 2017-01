Afrique: CAN Gabon 2017 - Après le Maroc, la RDC attend la Côte d'Ivoire ce vendredi !

Les Léopards de la République Démocratique du Congo ont réussi, le lundi 16 janvier, leur entrée en lice, à la 31ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Can Gabon 2017, en battant les Lions de l'Atlas du Maroc, par un score étriqué de 1 but à 0.

Un match héroïque pour les Congolais qui ont joué les 15 dernières minutes à 10 contre 11 suite à l'expulsion de Joyce Lomalisa, avant que le capitaine Gabriel Zakuani quitte lui aussi le terrain pour blessure laissant ses coéquipiers à 9 contre 11. Florent Ibenge et ses poulains jouent déjà la deuxième journée ce vendredi 20 janvier contre les Eléphants de la Côte d'Ivoire.

"Opération Fimbu", les Lions de l'Atlas du Maroc en ont eu pour leur compte. Ils ont, pourtant, bien démarré la rencontre. A peine deux minutes de jeu, un tir de 20 mètres parfaitement enveloppé par M'Bark Boussoufa touche la transversale congolaise. Par cette frappe instantanée, les Marocains, techniquement au point dans les jambes, envoient un signal fort aux Congolais qui sont heureusement très loin de céder, parce qu'ils sont puissants dans la récupération avec une défense en béton. Le jeu est lancé. Le Maroc domine légèrement la première période avec quelques occasions non concrétisées. Florent Ibenge explique que les Léopards ont joué au dos rond à la première mi-temps : « On n'était pas bien au milieu du terrain. L'équipe du Maroc nous a poussés. On avait vu leur match amical de préparation. On savait qu'ils allaient pousser très fort au début du match. Il fallait qu'on fasse le dos rond. On a fait le dos rond toute la mi-temps, et on a rectifié en seconde mi-temps».

Enfin, qu'est-ce qui va se passer durant cette deuxième période, un léger changement dans l'organisation de l'équipe congolaise. Firmin Mubele joue un peu plus avancé. Cédric Bakambu reste loin devant à l'attente du soutien de Mubele. Autrement dit, Ibenge ouvre le jeu. Stratégie payante, car c'est Firmin Mubele qui va s'illustrer sur son côté gauche, driblant avec autorité deux joueurs marocains, avant de faire un centre au cordeau. Le gardien marocain, Monir El Kajoui dégage en cascade sur le pied de Junior Kabananga pour l'ouverture du score à la 59ème minute. Dix minutes plus tard, les Lions de l'Atlas trouvent une belle occasion d'égaliser, mais le gardien Matampi Vumi s'interpose.

Le même Batampi aura une intervention décisive en stoppant une tête à bout portant de Youssef El Arabi après un centre lumineux au deuxième poteau de M'Bark Boussoufa. Quel match ! Mais hélas, la fin sera difficile pour les Léopards. Ils perdent Joyce Lomalisa, exclu à la 81ème minute après deux cartons jaunes. Ils perdent ensuite leur capitaine Gabriel Zakuani, sur blessure à la 84ème minute. Pendant plus de dix minutes les Léopards se retrouvèrent à 9 contre 11, Zakuani restant sur le terrain car Ibenge avait déjà effectué ses trois changements.

Réactions après le match

L'entraîneur du Maroc, Hervé Renard a reconnu que la RDC est une équipe difficile à manœuvrer : "On a posé beaucoup de problèmes à la RDC, on a eu des opportunités dans le match, mais on n'a pas été efficace dans la zone de vérité. On a concédé un but sur l'une des seules occasions de la RDC. C'est le football, il faut être efficace. La RDC est une équipe difficile à manœuvrer... ", a déclaré Hervé Renard, vainqueur de la Can Guinée-équatoriale 2015 avec la Côte d'Ivoire. De son côté, Florent Ibenge dit qu'il avait la physionomie du match en mains : "L'adversaire était positionné avec un surnombre au milieu de terrain. On a décidé de jouer avec des joueurs un peu plus hauts. Ce qu'il fallait faire, c'était d'être patient. On savait qu'en sortant, ça pouvait payer si on restait très costaud derrière".