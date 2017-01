Burkina Faso: Zone de Kourou/Koalou - Béninois et Burkinabè en synergie d'actions

La 5e rencontre du Comité mixte de gestion concertée de la zone de Kourou/Koalou (COMGECT) s'est ouverte, le mardi 17 janvier 2017 à Fada N'Gourma. Une concertation qui permettra aux délégations béninoises et burkinabè d'échanger sur le fonctionnement de la cellule d'observation et de suivi et des difficultés de la libre circulation des biens et des personnes entre ces pays frontaliers.

Les autorités burkinabè et béninoises aspirent à des relations de bon voisinage dans la gestion de leurs espaces frontaliers. Une rencontre du comité mixte de gestion concertée de la Zone de Kourou/Koalou (COMGECT) se tient les 17 et 18 janvier 2017, à Fada N'Gourma, chef-lieu de la région de l'Est.

Le gouverneur de la région de l'Est, Ousmane Traoré, qui a ouvert les travaux a d'emblée soutenu que les peuples béninois et burkinabè sont intimement liés dans une communauté de destin par la géographie.

Pour lui, la colonisation est intervenue et a balkanisé l'Afrique, confinant les peuples dans des territoires artificiels, qui ne doivent en aucun moment, constituer des barrières pour l'avancée radieuses des populations qui ne connaissent pas de frontières dans leurs relations.

«Il est donc de notre ressort de promouvoir la coopération transfrontalière, la coexistence pacifique et les liens d'amitié et de fraternité entre nos populations à travers des actions concertée. », a insisté le gouverneur de l'Est.

Pour M. Traoré, cette 5e rencontre sera mise à profit pour passer au peigne fin les questions de fonctionnement de la cellule d'observation et de suivi, l'état de la mise en œuvre des recommandations de la dernière session et évoquer les questions du grand banditisme et de la criminalité transfrontalière.

En outre, les échanges s'étendront également aux questions environnementales, des ressources naturelles, de transhumance, de santé et d'éducation.

Le préfet de l'Atakora, Mme Déré Ychabi Nah qui a conduit la délégation béninoise a aussi salué la tenue de cette rencontre bipartite qui constitue un signe de la volonté des deux pays de travailler dans une synergie d'actions pour une meilleure gestion du différend frontalier entre les deux Etats.

« La partie béninoise juge important, de faire l'historique de la COMGECT depuis 2009, de présenter les différents organes et les nouvelles recommandations, ainsi que leur chronogramme. », a relevé la chef de la délégation béninoise. Les travaux qui se tiennent en plénière et en commission seront sanctionnés par un communiqué final.