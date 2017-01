Afrique: CAN 2017 - Les Lions indomptables défient la Guinée Bissau ce 18 janvier à 20 heures au stade de l'Amitié de Libreville

Avec la rentrée sans doute ce jour d'Aboubakar Vincent de retour de suspension, et avec une possible titularisation du plus expérimenté Edgar Salli en lieu et place d'un Bassagog en devenir, avec le positionnement de Nicolas Nkoulou à l'axe central d'une défense qui pêche par une relance très approximative, les Lions indomptables, pourraient s'arracher la victoire ce soir face à la Guinée Bissau.

Après son match nul (1 - 1) samedi dernier contre le Burkina Faso, le Cameroun, essayera d'arracher trois points ce soir face à la Guinée Bissau. L'adversaire des Lions indomptables, a tenu en échec le Gabon le pays organisateur, le 14 janvier 2017, en ouverture de la CAN. Alors que personne ne vendait cher la peau de cette équipe dont c'est la première participation à une phase finale de CAN, celle-ci, a arraché un précieux match nul de 1 - 1 face aux Panthères du Gabon comportant dans leurs rangs, Pierre Aubameyang.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.