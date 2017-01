Gambie: L'impertinent Yahya Jammeh

Depuis plus d'un mois, la Gambie fait couler beaucoup d'encre et de salive. En cause, sa récente élection présidentielle à problème, qui rappelle la crise postélectorale de 2011 en Côte d'Ivoire. Le chef de l'Etat sortant et candidat à sa propre succession, Yahya Jammeh, s'accroche au pouvoir malgré sa défaite et les injonctions de l'ONU, de l'Union africaine et de la CEDEAO.

Il avait pourtant affiché à la face du monde, une posture de démocrate, en concédant un tant soit peu son échec. Jusque-là, Jammeh rejette sans état d'âme les appels à céder son fauteuil au président démocratiquement élu, Adama Barrow, peu importe leur provenance.

Alors que son successeur légal, qui a les faveurs de la communauté internationale, doit être investi le jeudi 19 janvier 2017 à Banjul.

Jammeh, pour qui, cette date, n'est pas gravée sur le marbre, remet en cause la crédibilité du scrutin, avec un recours en annulation non encore examiné par la Cour suprême.

Juridiction qui peine d'ailleurs à statuer, puisque les juges étrangers devant la composer se font désirer.

Le perdant au scrutin présidentiel a gardé la même posture, en demandant aussi de reléguer la cérémonie d'investiture de son successeur aux calendes grecques. Sans décision de la Cour suprême, clame Jammeh, pas de passation des charges.

Pour un dictateur de sa trempe, qui a le soutien indéfectible de l'armée, cet avertissement n'est pas à prendre à la légère, même s'il ne fait ni chaud ni froid aux dirigeants de la CEDEAO. Ceux-ci veulent éjecter Jammeh de son poste, soit par le dialogue, soit par la force. « Ça passe ou ça casse », tel est le mot d'ordre.

Tout est mis en œuvre donc dans l'espace communautaire ouest-africain pour que le président élu, Barrow, mis en sécurité au Sénégal, occupe de droit son fauteuil.

Son retour en Gambie, où il doit être investi selon les dispositions constitutionnelles, est même envisagé par ses futurs pairs. Inadmissible pour la CEDEAO et la communauté internationale de laisser Jammeh imposer ses humeurs au peuple souverain de Gambie.

Il est de bon ton de tenir rigueur à l'homme fort de Banjul, qui est prêt à mourir que de quitter le pouvoir sous la pression. Jammeh, de par ses agissements, ne fait pas honneur à l'Afrique qui tente tant bien que mal de s'approprier la démocratie. S'il était toujours aimé de son peuple, il allait triompher dans les urnes.

Mais la réalité est tout autre, car les Gambiens en ont visiblement assez de la gouvernance chaotique du président sortant, qui passe pour un monarque.

En témoignent les nombreuses violations des droits de l'homme, dont il s'est rendu coupable depuis son accession à la tête du pays en 1994, à la suite d'un coup d'Etat. Avec Jammeh, les libertés individuelles n'existent pratiquement pas.

Il est évident que le despote de Banjul n'a pas fait sien l'univers démocratique, au point de donner une chance à l'alternance en Gambie. La CEDEAO a beau œuvré à lui trouver une sortie honorable, Jammeh s'entête à mort.

Même la proposition d'exil au Nigéria n'a pas suffi à le faire fléchir. Celle du Maroc, qui a entrepris une médiation ces jours-ci dans la capitale gambienne, pourrait aussi buter contre l'effronterie du président sortant.

Au regard de ce qui précède, le recours à la force pourrait bien permettre de déloger Jammeh, très isolé par ces temps qui courent.

Certains membres de son entourage ont même pris leurs distances avec lui. Sans doute à cause de son périlleux projet de maintien au pouvoir en dépit des principes démocratiques. La forfaiture du chef de l'Etat gambien ne doit en aucun cas être tolérée sur le continent africain.

Une élection a des règles qui imposent un vainqueur ou un perdant. Jammeh n'a pas eu les faveurs des urnes et doit débarrasser le plancher. Ce n'est pas négociable pour l'Afrique qui a tout intérêt à prouver que la démocratie n'est pas un luxe pour elle.