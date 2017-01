Cameroun: L'Ong Synergies Africaines de Chantal Biya œuvre pour le bon usage du médicament

« Nous avons l'assurance que grâce à l'excellente connaissance de la culture locale par Chantal Biya, ce programme sera efficace et pérennisé. Si nous avons signé ce partenariat, c'est parce que nous avons le même objectif : améliorer la santé des populations », a déclaré Pierre Savard, avant d'ajouter que la version numérique en français et en anglais du programme, facilitera une large diffusion de celui-ci.

Stéphane Mbiatcha qui a remercié Pierre Savard le directeur des Opérations de Leem, s'est offusqué de ce qu'à ce jour, plus de 400 000 enfants naissent encore porteurs du Vih Sida en Afrique, alors que cette forme de contamination de mère à l'enfant, n'existe plus en Occident. D'où selon lui, l'importance du Programme sur le bon usage du médicament lancé hier à Yaoundé, en partenariat avec le Leem. Fédération qui a promis de financer la formation des personnels de Synergies Africaines à cet effet.

L'Organisation non gouvernementale (Ong) de la Première dame camerounaise, vouée à la lutte contre le Sida et les souffrances, a à cet effet, signé un partenariat avec Les Entreprises du médicament (Leem), le 16 janvier 2017 à Yaoundé.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.