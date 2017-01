Afrique: CAN 2017 (groupe C) - La Côte d'Ivoire et le Togo se neutralisent

Ils sont sept - une femme et six hommes. Et ils s'affronteront dimanche 22 janvier 2017 pour savoir qui sera le candidat… Plus »

Les deux équipes se retrouvent avec un point chacune et occupent la tête de ce groupe C, en attendant le match entre la RD Congo et le Maroc. (Source Pana)

Les Ivoiriens ont montré un visage décevant, n'arrivant presque jamais à déborder une équipe togolaise accrocheuse qui a d'ailleurs obtenu les meilleures occasions du match. Il y a notamment eu ce face à face de la 26ème minute entre Mathieu Dossevi et le portier ivoirien Gbohou et cette tête de Laba de la 77ème minute passée à côté.

