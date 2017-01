Burkina Faso: Secteur bancaire - «Afriland First Bank Group» veut s'installer au pays

La Fédération des associations islamiques du Burkina Faso (FAIB), quant à elle, dit avoir présenté ses vœux de paix et de concorde au président du Faso et prié pour une bonne exécution de son mandat présidentiel.

«La CENI jouit actuellement d'une bonne réputation à l'échelle internationale et nous allons travailler de sorte à maintenir et à mériter cette confiance», a conclu Newton Ahmed Barry.

De ce fait, le financier a indiqué qu'un plan d'action sera mis en œuvre pour soutenir le développement local et la lutte contre la pauvreté via la création des richesses en milieux défavorisés.

Et à travers cette volonté Paul Fokam déclare qu'il s'agit d'accompagner la politique du gouvernement en matière de promotion de la jeunesse et de l'entreprenariat.

En effet, le président du groupe bancaire «Afriland First Bank Group SA», Paul Fokam, qui dit avoir répondu à une invitation du chef de l'Etat s'est exprimé, à sa sortie d'audience, sur son institution, avant de préciser qu'il s'engage à participer au développement du Burkina Faso à travers l'aide aux communautés, aux entreprises et aux microstructures. Le patron de cette banque camerounaise a ensuite signifié qu'il ambitionne créer une filière du groupe au «pays des Hommes intègres» .

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience, des délégations de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), et le président du groupe bancaire «Afriland First Bank Group SA» , Paul Fokam, le mardi 17 janvier 2017 au palais de Kosyam.

