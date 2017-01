Afrique: Gabon # Burkina Faso - Le décor est planté

« Si les arbitres sont conscients de la responsabilité et de l'enjeu de cette rencontre, ils vont se mettre à niveau pour que la CAN soit une réussite», a confessé Duarte pour éviter un coup de pouce au pays organisateur de la part des juges de jeu. Le décor est donc déjà planté.

C'est positif car si on n'a pas peur, cela voudrait dire qu'on ne sait pas ce que l'on veut. Pas la trouille pour mal faire mais plutôt la peur de bien faire. On a tellement envie qu'on ne fait finalement pas bien», a glissé le milieu de terrain gabonais.

Nous sommes là pour jouer au football et apporter de la joie et de la bonne humeur au peuple», a-t-il laissé entendre. Il a admis que la peur règne dans la tanière des Panthères. «La peur, nous l'avions depuis le début de la compétition.

Il a dans une sortie médiatique, laissé entendre que trahir l'équipe nationale est un crime contre la nation. Ce, pour dénoncer le non match des Panthères face aux Lycaons Bissau guinéens en ouverture de la CAN. Mais André Biyogo Poko botte vite en touche. «La politique ne nous concerne pas.

Gabon # Burkina revêt déjà un caractère important pour ces deux formations. Une défaite de l'une ou de l'autre la rapprocherait plus du gouffre. Mais dans cette confrontation, la pression repose plus sur les épaules du pays organisateur.

Les entraîneurs de ces deux nations se sont présentés devant les médias, non pas cette fois avec les capitaines mais avec leur joueur emblématique. Aristide Bancé pour les Etalons et Biyogo Poko pour les Panthères.

