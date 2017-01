Madagascar: Roland Ravatomanga - «Tana ne sera pas privée d'eau»

Désarroi et débandade à Antananarivo après l'annonce de l'éventuelle rupture totale… Plus »

Solution provisoire . Et Roland Ravatomanga de souligner que c'est une solution provisoire, juste en attendant le retour de la pluie. «Car les prévisions du service de la météorologie indiquent que les précipitations vont réapparaître à partir du lundi prochain», rajoute le numéro un de l'eau. Mais jusqu'ici, les Tananariviens nagent toujours dans la frayeur tout en sachant que le manque de pluies et l'assèchement du fleuve de l'Ikopa fait qu'aujourd'hui, la capitale est au bord de la sécheresse totale. Puisqu'en cas de baisse du niveau d'eau à Mandroseza, c'est le fleuve de l'Ikopa qui est pompé pour garder l'équilibre. Mais là, les deux sont tous asséchés. Par ailleurs, beaucoup ne sont pas sans savoir que le Lac de Tsiazompaniry subit également le même problème. Alors, comment s'en sortir sans la pluie ? Certains pourront être amenés à penser que cette mesure qui vient d'être prise par le ministre de l'Eau n'est que pure ironie. En tout cas, Roland Ravatomanga de rajouter que dans le cas échéant, l'Etat procédera immédiatement au lancement du système de pluie provoquée. Mais encore faut-il que toutes les conditions soient réunies pour y arriver. Le ministre de conclure: «Si jamais aucune de ces solutions proposées ne donnera de résultats satisfaisants, les 14 ministères concernés directement par la vie de la population se sont déjà réunis pour trouver une autre alternative».

Le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Roland Ravatomanga, sort de son silence après la psychose provoquée par la menace de coupure totale d'eau à Tana, véhiculée par les médias. Dans sa déclaration, lui de souligner qu'il n'y aura point de risque de crise d'eau dans la capitale, contrairement à ce qu'a affirmé le directeur général adjoint en eau de la Jirama, Henri Ravalison, lundi dernier, lors d'une descente à Mandroseza. Le ministre de dire ainsi qu'une mesure particulière vient d'être prise pour faire face à cette pénurie d'eau. «Nous sommes sur le point d'ouvrir une partie du barrage du Lac Tsiazompaniry, d'un côté, pour renflouer le flux de l'Ikopa et de l'autre côté, afin d'augmenter le niveau de la réserve d'eau du lac de Mandroseza», rassure le ministre. Avant de continuer : «La durée de réalisation de ce processus s'étale sur trois à quatre jours. Ainsi, les eaux de Tsiazompaniry vont arriver à Mandroseza à partir de ce mercredi (ndlr: ce jour). Et les usagers peuvent en profiter dès jeudi prochain. Entre temps, le lac de Mandroseza peut encore ravitailler toute la ville. Alors, pas de manique !». Sa façon à lui de calmer les esprits.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.