Burkina Faso: Commerce - Le SYNACOM-B à la rencontre des commerçants de l'Est

Pour lui, son organisation est une structure syndicale qui entend aider ses membres à mieux se structurer pour mettre en place une chaîne des valeurs notamment la production, la transformation et la commercialisation. « L'autre défi est la formation des membres de la société coopérative qui va leur permettre de bénéficier d'un bon encadrement et donner de la valeur dans ce qu'ils font.

Des commerçants sont venus de toutes les communes de la région de l'Est pour le lancement des activités de la société coopérative et du fonds de solidarité. Cet engagement, s'est félicité le président du SYNACOM-B, Roch Nagalo, montre l'intérêt des populations autour de cette initiative.

Pour le responsable régional de l'Est du SYNACOM-B, Ounténi Nassouri, le fonds de solidarité comporte de nombreux avantages pour les commerçants de la région de l'Est.

Le syndicat des commerçants du Burkina a pris son bâton de pèlerin pour convaincre les hommes et femmes d'affaires sur son initiative d'érection de la société coopérative et son fonds de solidarité commerciale. Ses premiers responsables nationaux et régionaux ont rencontré le monde des affaires, le samedi 14 janvier 2017 à Fada-N'Gourma.

