Ile Maurice: Navin Ramgoolam aux casernes centrales

Par ailleurs, le leader du Parti travailliste (PTr) ne mâche pas ses mots envers la police, qui serait, selon lui, «à la solde de l'hôtel du gouvernement». Il a dénoncé le comportement des forces de l'ordre envers ses partisans et envers lui-même, lors d'une déposition consignée au Central Criminal Investigation Department (CCID), lundi. Navin Ramgoolam va même plus loin : un ministre tirerait, selon lui, les ficelles derrière le rideau et aurait dicté les questions auxquelles il a eu à faire face, lors de son interrogatoire.

Vinay Lutchmun soutenu qu'il a été brutalisé par les forces de l'ordre et a dû recevoir des soins à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo, à Port-Louis. Il a été blessé au visage et au dos ce jour-là.

Par ailleurs, les deux activistes arrêtés lundi pendant le regroupement des partisans travaillistes aux Casernes centrales, ne seront pas inquiétés. Vinay Lutchmun, 48 ans, et Iqbal Domun, 40 ans, ne feront pour l'heure pas face à une charge provisoire d'«obstructing police». Ils devaient comparaître en cour hier mais le commissaire de police a demandé plus de temps avant qu'une telle accusation ne soit portée.

