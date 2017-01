Congo-Kinshasa: Choix du futur Premier Ministre - Majorité et Rassemblement à couteaux tirés !

C'est aujourd'hui, en principe, que les discussions directes axées essentiellement sur la problématique de l'Arrangement Particulier, une annexe importante à l'Accord Politique, tel que conclu le 31 décembre 2016, reprennent au Centre Interdiocésain, à la Gombe, sous la bénédiction des Evêques.

Après ce long week-end, ponctué des jours fériés dédiés au double assassinat de Mzee Kabila et Patrice Emery Lumumba, le ciel politique congolais demeure encore brumeux. Des giboulées planent à telle enseigne que l'inquiétude mêlée à la colère renaissent dans les esprits. Concrètement, il n'y a pas eu d'avancées sur les derniers points qui, jusque-là, grésillaient la machine du consensus laborieusement négocié, alors que l'on cherchait à arracher une traversée, sans heurts, ni hécatombe, de la date considérée, autrefois, comme étant fatidique du 19 décembre 2016, celle marquant la fin du deuxième et dernier mandat du Président Kabila.

S'il a été donné d'apprendre qu'une vue commune avait été trouvée sur le profil du futur Premier Ministre, il reste qu'on le définisse maintenant son mode de désignation. Là-dessus, Majorité et Rassemblement sont à couteaux tirés. Les deux blocs, principaux négociateurs de l'Accord dit de la Saint-Sylvestre, développent des arguments politiques et juridiques à l'infini sur la meilleure formule à adopter, pour résoudre cette nouvelle contradiction derrière laquelle, tout risque, malheureusement, d'être chamboulé.

Où en est-on avec les discussions directes axées sur l'arrangement particulier ? Les choses sérieuses reprennent aujourd'hui. Il sera question, pour les négociateurs, restés divisés sur l'affaire du mode de désignation, de décliner la formule qui, finalement, aura été adoptée. A la Majorité, cette question n'aurait même pas pu faire l'objet de discussions. Car, en toute logique, le choix du Premier Ministre relève du pouvoir discrétionnaire du Chef de l'Etat, constitutionnellement parlant. Tout ce qu'il faudrait que le Rassemblement fasse, aux dires de M. Atundu, de présenter deux, trois, quatre ... personnes.

Et, il appartiendra au Président de la République de désigner l'une d'elles, pour l'Ordonnance d'investiture. Non, rétorque-t-on, du côté du Rassemblement où une telle acception est considérée, outre mesure, comme une entorse à l'application de l'Accord du 31 décembre 2016 dont les dispositions sont, pourtant, claires. "Le Premier Ministre sera désigné par l'Opposition non signataire de l'Accord du 18 octobre/Rassemblent", soutient, mordicus, Fayulu, cité par Jeune Afrique.

Comme quoi, les Evêques ont-là, du pain sur la planche. Qui plus, les autres matières liées notamment, au chronogramme de la transition et à la composition du Conseil National de suivi n'ont pas encore trouvé d'issues. Que du chemin à parcourir, pour poser toutes les balises aux fins d'éviter une transition enflammée par des conflits des compétences et des logiques diamétralement opposées.

Tout ceci risque, si l'on n'y prend garde, de retarder l'ensemble du processus de mise en œuvre de l'Accord du 31 décembre alors que les signataires de celui du 18 octobre, réunis autour de Samy Badibanga, disent, eux, que le poste de Premier Ministre n'est pas vacant.

Dans un mémo adressé, samedi 14 janvier 2017, à la CENCO, Ruberwa, Makila et Jean-Lucien Bussa démontrent, si besoin en est encore, combien ils tiennent à la préservation des Acquis de l'Accord du 18 octobre, signé à la Cité de l'Union Africaine, sous la facilitation internationale et sur une base légale constituée, à la fois, de l'ordonnance présidentielle du 28 novembre 2015 et de la Résolution 2277 du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Au-delà de la bipolarisation

Au binôme "Majorité et Rassemblement" qui, manifestement, lézarde la classe politique en deux blocs, il faudra que les Evêques étudient comment bien gérer les exclus de la fête de la Saint-Sylvestre ou, simplement, ceux qui ont refusé de signer cet Accord.

Sinon, l'investiture du futur Premier Ministre, même s'il advenait qu'il soit désigné selon le choix du Rassemblement, deviendrait tellement corsée qu'après tous ces temps d'efforts, y compris des prières papales, l'on risque de taper à côté de la plaque et, par ricochet, de remettre les compteurs à zéro. Qui est prêt à refaire cet exercice ? Les Evêques ? Kodjo ? Ou, alors, va-t-on chercher, cette fois-ci, l'Ange Gabriel au ciel, pour venir exorciser les alchimistes de la cacophonie en RD. Congo ?