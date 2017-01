Après la mise en place et la prière d'ouverture, dite par Monseigneur Moïse Mazaburu, celui-ci est revenu à la charge, pour accueillir les officiels. Parmi lesquels l'on a pu noter la présence du Président de l'Assemblée Nationale, qui a représenté le Président de la République, le Premier ministre Samy Badibanga... Les autorités militaires et de la police ont également fait mouvement au centenaire. A ceux-là, il faut ajouter la présence des autorités coutumières et les chefs de confessions religieuses. Après cette étape d'accueil, le moment crucial était celui de la prédication. Le Révérend Dr François David Ekofo s'est acquitté de sa tâche divine, en délivrant un message poignant, mais aussi interpellateur. L'homme de Dieu a eu comme référence biblique, le livre de Marc 10 :35-45. Ce faisant, il a ressorti une vérité selon laquelle, les autorités politiques du Pays doivent gouverner selon la pensée de Dieu. « Gouverner selon Dieu, c'est être esclave des autres ».

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.