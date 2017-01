Burkina Faso: Secrétariat général du ministère des Sports et des Loisirs - Francis Nakoulma cède sa place à Halidou Ouédraogo

Après 2 années passées au secrétariat général du ministère des Sports et des Loisirs, Poko Francis Nakoulma a passé les charges, le mercredi 10 janvier 2017. Ce fut au cours d'une cérémonie qui a eu pour cadre, le stade du 4-Août de Ouagadougou.

«Au nom du président du Faso, chef de l'Etat, j'installe officiellement monsieur Halidou Ouédraogo, nommé le 5 janvier 2017 au poste de secrétaire général du ministère des Sports et des Loisirs».

C'est en termes que le ministre des Sports et des Loisirs, Taïrou Bangré, a installé Halidou Ouédraogo au poste de Secrétaire général (SG) de son département. Halidou Ouédraogo remplace à ce poste, Poko Francis Nakoulma, admis à la retraite depuis le 31 décembre 2016.

Après 33 ans de service dont 2 ans comme secrétaire général, Poko Francis Nakoulma admet que c'est un pan de sa vie qu'il va laisser derrière lui.

«Je veux me convaincre, à cause de tout ce que le sport et les loisirs ont représenté pour moi, que je saurai de temps en temps me souvenir.

Ne serait-ce que pour tous ces visages qui resteront à jamais un heureux souvenir» a insisté M. Nakoulma. Il a renouvelé sa gratitude à l'ex-ministre David Kabré «dont je resterai redevable pour m'avoir hissé pour la première fois à ce niveau de responsabilité».

Il a aussi exprimé sa reconnaissance à l'actuel patron du département chargé des sports et des loisirs, Taïrou Bangré «qui m'a renouvelé sa confiance et avec qui j'ai entretenu des rapports de travail empreints de franche collaboration et d'échanges fructueux».

Il a demandé à ses désormais ex-collaborateurs à faire montre de la même abnégation et dévouement au travail et surtout de la même loyauté envers le nouveau secrétaire général. Le secrétaire général entrant a d'entrée remercié le ministre Bangré sur le choix porté en lui.

Il lui a promis sa disponibilité et son engagement à se battre pour la réussite de la mission à eux confiée. A ses futurs collaborateurs, M. Ouédraogo a tenu cette adresse : «Nous sommes obligés de travailler dans un même bateau avec un capitaine : le ministre Taïrou Bangré». Cette cérémonie sobre s'est terminée par une remise de présents à Poko Francis Nakoulma.