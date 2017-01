Afrique: CAN 2017/Baciro Candé - « Il n'y aura pas de relâchement » face au Cameroun

La Guinée-Bissau a surpris beaucoup de monde lors du match d'ouverture de la CAN 2017, en arrachant le nul face au Gabon. Ce résultat a quelque chose d'historique pour les Bissau-Guinéens, puisque c'était leur premier match dans une Coupe d'Afrique des Nations. Ce mercredi, les Djurtus vont se frotter au Cameroun pour le compte de la deuxième journée dans la poule A de la CAN 2017. Baciro Candé et ses hommes ne semblent pas impressionnés par l'enjeu avant d'affronter les Lions indomptables.

«C'est vrai que le match nul contre le Gabon est un bon résultat. Mais les joueurs restent concentrés. Ils savent que la compétition ne fait que commencer. En plus, le match contre le Cameroun demande beaucoup de responsabilités. C'est une bonne équipe avec de grands joueurs prêts physiquement et techniquement. Nous avons perdu à deux reprises contre eux par le passé, mais demain est une autre paire de manches. Même s'il est vrai que le Cameroun a plus d'expérience dans cette compétition que nous. Il n'y aura pas de relâchement. Face au Cameroun, nous resterons concentrés. C'est une question de responsabilité. Nous travaillons calmement, nous allons aborder le match de façon sereine», a confié le sélectionneur de la Guinée-Bissau.

« C'est vrai que la Guinée-Bissau est un petit pays, mais un pays passionné de football. Après le match nul contre le Gabon, nous sommes déterminés à continuer de faire plaisir à notre peuple. Nous savons que le match de demain contre le Cameroun sera difficile, mais nous ferons tout pour gagner», a pour sa part déclaré Leocisio Julio Sami (Attaquant Guinée-Bissau).

La Guinée-Bissau qui participe pour la première fois à une phase finale de la coupe d'Afrique des Nations peut rêver d'une qualification historique pour le second tour de la CAN 2017 sans pression devant des Lions qui pourraient confondre vitesse et précipitation.