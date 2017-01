Cote d'Ivoire/Togo: Michel Dussuyer - "C'est une pâle copie que nous avons rendue"

interview

L'entraîneur a expliqué les raisons de la contre-performance de son équipe contre le Togo

Démarrer la compétition par un match nul (0-0) est-il un échec pour vous ?

Ce n'est évidemment pas le début que l'on souhaitait. On a été très prudent après ce qu'on a vu entre l'Algérie et le Zimbabwé (2-2) et Gabon-Guinée Bissau (1-1) qui ont donné le ton. On était prévenu que cela allait être difficile mais on n'a pas su hausser le niveau de jeu sur cette rencontre pour prétendre à mieux que cela. C'est un point de pris. Maintenant, il reste encore deux matches. En fonction du résultat de nos adversaires, on tirera les leçons.

Pourquoi avez-vous remplacé Wilfried Zaha qui pourtant semblait bien dans la partie ?

C'est vrai qu'il venait de faire un coup d'éclat juste avant. Toutefois, son remplacement était déjà programmé. Il faisait également chaud pour tout le monde et il était important d'apporter de la fraîcheur au cours de ce match par rapport à nos attaquants. J'avais le choix entre Wilfried Zaha et Salomon Kalou. J'ai fait un choix et j'assume. Dans le contenu, on attend encore plus de chose chez Zaha qui a du talent.

N'avez-vous pas l'impression que votre adversaire vous a piégé tactiquement ?

Nous avons affronté une équipe qui était bien disciplinée. Ce que nous regrettons c'est que nous avons non seulement été coincés dans les couloirs mais également au milieu lorsque nous avons cherché la solution dans l'axe. Nous avons manqué de qualité technique. Il y a eu beaucoup de déchets. Nous avons manqué de mobilité et de beaucoup de chose pour prétendre à plus. Nous n'avons pas su mettre de l'intensité dans notre jeu. Jouer à seize heures, il y a quand même une chaleur qui pèse sur les organismes. Nous n'avons jamais pu mettre du rythme dans notre jeu pour déstabiliser cette équipe du Togo qui était bien en place et ressortait bien le ballon. Globalement, nous attendions un peu plus de nos ailiers et de nos latéraux. Nous avons à cœur de confirmer notre activité à chaque fois sur les couloirs mais nous n'avons pas trouvé la solution.

Est-ce un résultat qui vous surprend dans l'ensemble ?

Comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est le premier match de la compétition entre les têtes de série et les équipes présumées en dessous. Cela donne souvent des matches nuls. Nous n'avons malheureusement pas dérogé à cette règle. Après, il faut avoir du respect pour toutes les équipes. Cette sélection du Togo nous a montré beaucoup de qualité dans son organisation. Elle a des individualités et possède un coach qui a beaucoup d'expériences. C'est une équipe qui est difficile à manœuvrer. Nous n'avons pas su mettre de l'intensité dans notre jeu, donner de la vitesse au ballon. Il y a eu des déchets techniques. Au final, c'est une pâle copie que nous avons rendue et nous sommes tous conscients et tous fautifs.