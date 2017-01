Cote d'Ivoire: Finances publiques - Le FMI pour une gestion active de la trésorerie de l'Etat

« Assurer une gestion active de la trésorerie pour le financement du budget de l'Etat dans chaque Etat membre de l'Afritac de l'Ouest ». C'est autour de ce thème que se tient depuis ce 16 janvier, à Abidjan, un séminaire régional en gestion de la trésorerie, organisé par le Centre régional d'Assistance Technique du Fonds Monétaire International pour l'Afrique de l'Ouest (AFRITAC de l'Ouest).

Pour Adama Coulibaly, représentant le ministre de l'Economie et des Finances, une gestion efficiente de la trésorerie revêt une importance capitale pour assurer le financement des besoins de l'Etat dans le cadre de l'exécution de son Budget. Cependant selon lui, dans la plupart des pays, la bonne gestion de la trésorerie doit encore faire face à des insuffisances qui se traduisent entre autres par une multitude de comptes de l'Etat ouverts dans des banques commerciales et à la Banque centrale. Adama Coulibaly explique que cette rencontre permettra donc aux différents participants d'acquérir les bonnes pratiques en la matière et aidera à améliorer la planification de la trésorerie et partant la gestion budgétaire des Etats respectifs. « Ce séminaire permettra à nos Etats d'en tirer le meilleur intérêt en terme de gestion de la dette, de la politique monétaire et des marchés de capitaux », indique Adama Coulibaly.

Pour sa part, la directrice de l'Afritac de l'ouest, Malangu KabediMbuyi fait savoir que la gestion active de la trésorerie d'Etat est un des piliers d'une bonne gestion de la finance publique, qui touche à la fois aux aspects liés aux dépenses ainsi qu'au financement du budget de l'Etat. « L'expérience montre qu'une gestion active de trésorerie reste un défi important pour bon nombre de pays malgré les réformes mises en place au cours des dernières années. C'est dans ce contexte que se tient ce séminaire qui vise essentiellement contribuer aux efforts des Etats membres à renforcer les capacités existantes en matière de gestion budgétaire », commente-t-elle.

Les thèmes principaux qui seront traités portent sur la définition des concepts, la présentation des techniques de prévisions de recettes et des dépenses, la structure et la modalité de mise en œuvre du compte unique du trésor et les prérequis pour une gestion optimale de la trésorerie. Ce séminaire prend fin le 20 janvier 2017.