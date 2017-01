Afrique: CAN 2017 - Comment les eléphants préparent le match contre la RDC

Grève des fonctionnaires par-ci, mouvements d'humeur de militaires et gendarmes par-là ! La Côte… Plus »

Les champions d'Afrique entendent donc se relancer dans la compétition, le vendredi prochain, par une bonne performance. Et leur implication dans le travail préparatoire laisse envisager un résultat positif. Car Michel Dussuyer et ses poulains savent qu'ils doivent redonner le sourire aux Ivoiriens, après la prestation très moyenne contre le Togo, le lundi dernier. Les Eléphants ont laissé plus d'un Ivoirien sur sa faim face à Emmanuel Adebayor et ses coéquipiers. On a vu la formation des Eléphants qui a eu du mal à retrouver ses marques aux Eperviers du très expérimenté entraîneur Claude Le Roy. En attendant de donner une bien meilleure image face aux Léopards, vainqueurs du Maroc (1-0), les Eléphants se préparent dans une belle ambiance.

Pour cette séance, le coach Michel Dussuyer avait tout son monde au complet. Aucun cas de blessé n'a été enregistré. Tous les joueurs affichaient une très bonne mine, signe que le moral est au top pour aborder la rencontre de vendredi contre les poulains de Florent Ibenge. Les joueurs, à l'image de Salomon Kalou, distillaient la joie de vivre et la bonne ambiance qui prévaut dans le groupe. L'attaquant du Hertha Berlin taquinait coéquipiers et encadreurs avant le début de la séance d'entrainement axée sur des exercices physiques ponctués de technique. Un travail effectué dans la discipline totale.

Une bonne mine qui rassure. Après leur première sortie timide face au Togo (0-0) dans le groupe C, les Eléphants de Côte d'Ivoire préparent sereinement leur second match, le vendredi prochain à Oyem, contre la RD Congo. Une rencontre capitale déjà pour les champions d'Afrique qui n'entendent pas se laisser emballer par l'enjeu. C'est dans cette optique que les hommes de Michel Dussuyer sont apparus très relaxes, mardi lors de leur séance d'entraînement au stade d'Akakouakam. Les pachydermes ivoiriens ont affiché une mine très rassurante.

