Cote d'Ivoire: Mouvements d'humeur des militaires et gendarmes - Attention, ça devient inquiétant !

Grève des fonctionnaires par-ci, mouvements d'humeur de militaires et gendarmes par-là ! La Côte d'Ivoire, depuis quelques semaines, est sous les feux de la rampe. Lentement mais sûrement, les fonctionnaires ont durci leur mouvement, entraînant dans la danse le 16 janvier dernier, des élèves qui, manipulés, s'en sont pris à des établissements scolaires et à des élèves.

Bien avant, c'étaient les militaires qui, pour des problèmes de primes, paralysaient la capitale économique et certaines villes de l'intérieur du pays. Hier, des gendarmes et militaires ont fait crépiter les kalachnikovs pour réclamer aussi des primes. A Abobo-Adjamé, des affrontements ont eu lieu entre des élèves, étudiants et des transporteurs.

Le constat, c'est que la situation va crescendo et met à mal les activités socio-économiques du pays. Le climat social n'inspire pas souvent à la séré- nité au point où des banques, des sociétés et plusieurs structures ont fermé hier à partir de midi pour certaines, et en début d'après-midi pour d'autres. Ce ralentissement des activités socio-économiques, si l'on y prend garde, peut avoir des conséquences négatives sur le prix de certaines denrées alimentaires que l'on aurait eu du mal à acheminer sur Abidjan. Quand en plus, des chancelleries n'hésitent pas à mettre en garde leurs ressortissants sur le climat délétère qui prévaut à certains moments, leur demandant de rester chez eux, c'est encore l'activité économique qui prend du plomb dans l'aile. Ce front social qui s'est rallumé doit interpeller les autorités ivoiriennes. Car des manipulateurs, tapis dans l'ombre, trouveront ici du pain béni pour assouvir leurs desseins inavoués.

D'autant que ces revendications peuvent être aussi un écran de fumée. Le Gouvernement doit donc prendre à bras le corps tous les problèmes, même s'ils peuvent paraitre bénins. C'est en cela que le Conseil des ministres qui se tient ce jour est très attendu. Il doit éplucher tous les dossiers, les passer au scanner pour que ces bruits de bottes et ces mouvements de fonctionnaires, d'élèves cessent.