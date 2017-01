Algérie: Agroalimentaire - Plus de 700 exposants au 15e Salon international Djazagro

Les quatre représentants de l'Afrique du nord à la CAN 2017 (14 janvier au 5 février) n'ont… Plus »

Quant à la deuxième animation, baptisée "Al Djazaïr Excellence", elle porte sur un concours dédié à la cuisine, à la boulangerie et à la pâtisserie en présence de chefs cuisinier et des meilleurs pâtissiers de France.

"Notre objectif est d'accompagner les entreprises algériennes et les visiteurs professionnels pour exporter, puisque l'Algérie fait partie des pays qui veulent développer davantage des relations économiques et commerciales avec le continent africain", a souligné Mme Milan.

En plus de l'exposition d'équipements de production, de conditionnement et de stockage de produits agroalimentaires, de boulangerie et de restauration, le salon va abriter également des ateliers dédiés au métier de l'exportation, a-t-elle fait savoir.

