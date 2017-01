Congo-Kinshasa: Dents de scie !

opinion

Un dicton de sagesse soutient que «la nuit porte conseil». Par extrapolation, l'on peut bien estimer aussi que la pause observée dans les discussions directes, axées singulièrement sur l'arrangement particulier, au Centre Interdiocésain, le week-end dernier et les deux derniers jours consacrés à la commémoration des tragiques disparitions des héros nationaux, peut permettre le redémarrage des travaux sur le chapeau de roue.

Tant, il est vrai que la partie qui posait problème quant à l'inclusivité, en l'occurrence, le Mouvement pour la Libération du Congo, MLC, et ses Alliés du Front pour le respect de la Constitution, FRC, s'est ravisée, en allant apposer sa signature au bas de l'Accord du 31 décembre 2016. C'est l'impression qui s'en était dégagée. Pourtant, le travail de fond qui se fait actuellement, pour tenter de tirer au clair les différentes clauses, pour l'application de cet accord, l'on se rend vite à l'évidence, qu'effectivement, le diable se trouve bel et bien dans les détails. Aujourd'hui que reprennent les travaux, les deux parties en présence, s'il faut les appeler ainsi, vont devoir s'affronter sur quelques points. Le premier, qui remonte encore à la surface, curieusement, c'est celui de l'inclusivité. En effet, le samedi, 14 janvier, le clan du Premier Ministre Samy Badibanga a déposé à la CENCO ses propositions, en indiquant qu'il n'est point question de nommer un Premier ministre, l'Accord du 18 octobre 2016 de la cité de l'Union africaine ayant déjà répondu à cette question.

«L'actuel Premier ministre est issu de l'opposition et a été nommé conformément à la constitution», peut-on lire dans le document transmis aux Evêques. De la taille, ce clan propose 68 membres avec un Premier ministre, 4 vice-premiers ministres titulaires, chacun d'un portefeuille, 8 ministres d'Etats titulaires d'un portefeuille chacun, 34 ministres, 1 ministre délégué, et 23 vice-ministres, pour un Gouvernement représentatif de toutes les 26 provinces du pays. Du Conseil National de Suivi, ce clan propose 22 membres en raison de 6 pour la MP, 6 pour l'opposition signataire de l'Accord du 18 octobre, 6 pour l'opposition non signataire de cet accord, 2 pour la société civile signataire et 2 pour la société civile non signataire. Bref, cette frange soutient que le Gouvernement Samy Badibanga devra être réaménagé, en y intégrant les composantes non signataires de l'accord du 18 octobre.

Ici, un débat peut bien s'ouvrir sur la forclusion ou non de délais, dès lors que les autres parties avaient déjà déposé, débattu et trouvé un compromis sur la taille du Gouvernement. Un politique ne s'explique pas le pourquoi d'un Gouvernement budgétivore, alors que le pays manque de finances nécessaires. Le deuxième point d'achoppe, c'est la désignation du Premier ministre. Faut-il que le Rassemblement propose un candidat ou 7 selon le vœu de la Majorité présidentielle ? A propos, que dit l'accord signé le 31 décembre ? Là-dessus, les romains vont devoir s'empoigner. Le troisième point, non négligeable d'ailleurs, est porté par le MLC et Alliés. Il semble qu'il est illusoire de croire qu'après la signature de l'Accord, cette plateforme renonce à son exigence. Il ressort des bribes obtenues qu'Eve Bazaïba, coordinatrice du FRC, tient à prendre la tête du Conseil National de Suivi de l'application de l'Accord. Eu égard à ce qui précède, lieu de soutenir que les travaux du centre interdiocésain évoluent en dents de scie, depuis la signature de l'Accord dit du 31 décembre 2016.