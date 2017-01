Congo-Kinshasa: Elections 2017- MR - Clément Kanku alignera les candidats à tous les niveaux !

Le Mouvement pour le Renouveau, MR, parti cher à Clément Kanku Bukasa wa Tshibuabua, Ministre de la Coopération au Développement, a mis toutes les batteries en marche pour présenter les candidats à tous les niveaux lors de la tenue des prochaines élections prévues pour fin 2017.

Cette nouvelle a été donnée par Lucien Ingole Isekemanga, nouveau Secrétaire Général du MR, au cours d'une matinée politique organisée au siège de cette formation politique de l'Opposition, le samedi 14 janvier dernier, dans la commune de Lingwala. Cette cérémonie a été marquée par la présence de l'Autorité morale du MR, Clément Kanku, des cadres et militants de ce parti. Dans son mot de circonstance, Lucien Ingole Isekemanga a appelé les militants à une mobilisation générale jusqu'à la tenue des élections, pour une victoire finale. Ce, avant de remercier le Ministre pour le choix porté sur sa personne afin de prendre la direction de ce parti en ce moment des préparatifs des élections générales en RD. Congo.

Et de rappeler que cette cérémonie a une double signification, à savoir : un moment de joie et de rassemblement autour de l'Autorité morale, à l'occasion de son élévation aux fonctions de Ministre de la Coopération au Développement ainsi qu'une responsabilité de sa part pour répondre aux objectifs du parti notamment, la poursuite des efforts d'implantation du MR par la conquête des espaces ainsi que sa visibilité à travers la République et la préparation des élections générales à venir. Il a reconnu que les défis sont énormes pour atteindre ces objectifs, mais, avec la détermination de tout un chacun, c'est encore possible. D'où, pour lui, l'occasion de se référer à une phrase du feu Président Nelson Mandela qui dit : «Aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre le succès».

Par ailleurs, il a invité tout le monde à mettre la main à la pâte pour la mobilisation et l'implantation du parti pour son rayonnement à travers la République et le monde. Ensuite, il a remercié son prédécesseur pour le travail abattu et a précisé que la nouvelle direction reste ouverte aux conseils et suggestions pour sa bonne marche. Prenant la parole, Clément Kanku a remercié l'Eternel Dieu pour cette possibilité qu'il lui a offert pour apporter sa contribution au Gouvernement. Ceci, pour l'avancement du pays. A la nouvelle équipe, il l'a invitée à plus de responsabilité pour pérenniser cette œuvre. Il convient de signaler que le Mouvement pour le Renouveau a désormais un nouveau comité exécutif, composé notamment, de Lucien Ingole Isekemanga, Secrétaire Général, suivi de quatre Adjoints. Respectivement, Alain Lukusa, chargé des questions politiques et administratives ; Jean-Pierre Okitambulu, chargé de l'implantation, idéologie et mobilisation ; Ley Boneka, chargé de l'économie et finances ainsi que Gisèle Tshilombo, chargée des questions sociales et reconstruction.