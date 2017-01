Burkina Faso: Orientation après le bac - Le Rotary indique le chemin à suivre

Le Rotary international a mis la puce à l'oreille à une centaine d'élèves qui a convergé le 13 janvier 2017 au Lycée Marien N'Gouabi. Ces scolaires ont pu bénéficier de conseils de professionnels sur les filières et les futurs métiers susceptibles de les intéresser car le choix n'est pas toujours évident à cette étape de la formation.

Des programmes éducatifs et d'échanges avec les jeunes sont au centre des activités du Rotary Club. C'est ainsi que depuis 2009, les sept clubs Rotary de Ouagadougou organisent un Forum de métiers à l'intention des jeunes lycéens, qui se veut une étape qui leur permettra d'affiner ou de commencer à élaborer leurs projets.

A cette édition, 10 établissements ont été conviés. Ce sont, entre autres, les lycées Philipe Zinda Kaboré, Nelson Mandela, Mixte de Gounghin, Sainte-Colette, de l'Amitié et de la Jeunesse.

Pour mieux échanger avec les futurs cadres, des salles ont été aménagées en fonction des domaines d'activités : Transports et logistique, Bâtiments et travaux publics, Finance comptabilité, Banque, Assurances, Cinéma, Télécommunications, Art et culture...

A en croire Asmao Diallo du Rotary international, par cette action le district 9101 veut favoriser la découverte d'une diversité de métiers et de formations.

« Cela permettra aux élèves de cerner la qualité et la richesse des ressources et des possibilités en matière d'emplois et de parcours professionnels. Le forum sera aussi un cadre de rencontre entre les acteurs du monde professionnel et les enseignants », a-t-elle dit.

Selon le responsable recrutement de "RMO job center" Adama Ouédraogo, ils ont accompagné cette manifestation car orienter les jeunes à partir du baccalauréat est important.

« Nous sommes là pour présenter les métiers, entretenir les élèves de notions comme le recrutement, la paie et les conseiller éventuellement», a-t-il expliqué.

La déléguée des élèves du Marien N'Gouabi, Adilatou Derra, a saisi cette l'occasion pour saluer cette initiative qui va leur permettre de mieux s'orienter pour leur parcours académique.

Le Rotary est une association qui œuvre à faire croître l'entente et la paix dans le monde à travers les actions humanitaires que les Clubs Rotary mènent au sein de leur communauté.