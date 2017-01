Afrique: Gabon # Burkina CAN 2017 - Les etalons n'ont pas droit à l'erreur

Pour leur deuxième sortie à la CAN 2017, les Etalons du Burkina Faso seront opposés au pays organisateur, le Gabon, tenu en échec (1 but partout) lors du match inaugural par une volontaire équipe de la Guinée-Bissau qui a fait mieux que se défendre, en tant que néophyte dans une compétition où beaucoup ne vendaient pas cher sa peau.

Pour leur part, après une première journée où ils ont fait sensation en tenant la dragée haute aux Lions indomptables du Cameroun accrochés par le score de 1 but partout, les protégés de Paulo Duarte ont surpris plus d'un par la qualité de leur jeu, malgré quelques petites insuffisances. Ce qui a eu le don de rassurer leurs supporters.

Aussi, en cette deuxième journée, ils n'ont pas droit à l'erreur. Surtout qu'au sortir de la première journée, toutes les équipes du groupe se tiennent à égalité de points et que la décantation pourrait commencer à l'issue de ce match.

Mais les Etalons doivent pouvoir tirer avantage de leur position et ne pas se jeter aveuglément dans la bataille. Car, à défaut de la victoire, un nul ne serait pas un mauvais résultat.

Surtout qu'il ne leur restera à la dernière journée que la Guinée-Bissau comme adversaire, alors que les Panthères devront en découdre avec l'ogre camerounais.

Il y a donc lieu de croire que le Gabon jouera son va-tout et sa qualification lors de cette rencontre. Car, une défaite serait pratiquement signe d'élimination prématurée pour lui.

En tant que pays organisateur, cela serait une véritable catastrophe. D'autant que le pays sort à peine d'une crise postélectorale dont les effets sont loin de s'être estompés. Il est par conséquent clair que le Gabon fera tout pour éviter un tel scénario.

Il est donc, d'ores et déjà, dos au mur, après avoir manqué son entrée dans la compétition. Et il y a de fortes chances que les Panthères essaient de prendre le jeu à leur compte.

Il faudra vaincre le signe indien

Les Etalons aussi jouent leur avenir dans la compétition car, en cas de résultat positif, ils seraient en pôle position pour aborder la dernière rencontre.

Il appartient donc à l'encadrement technique de trouver la bonne combinaison et les mots justes pour que les joueurs ne perdent pas leur concentration et leur motivation, en pensant avoir fait le plus difficile face au Cameroun.

Car, en football comme ailleurs, un adversaire n'est jamais aussi dangereux que quand il est acculé et joue pratiquement sa survie comme c'est le cas du Gabon aujourd'hui. Sans oublier l'apport de son public et le facteur arbitrage qui pourraient tout aussi bien faire basculer la rencontre à tout moment.

C'est aux Etalons et à leur encadrement technique d'user de leur expérience pour éviter de tomber dans le piège gabonais. Surtout que les statistiques des oppositions entre les deux équipes ne parlent pas en leur faveur.

En effet, sur les cinq dernières oppositions officielles entre les deux équipes, on enregistre 3 victoires pour le Gabon, 1 match nul, et une victoire pour les Etalons, qui remonte déjà au 7 septembre 2013 au Stade du 4 Août.

Pour le capitaine, Charles Kaboré et ses camarades, il faudra donc vaincre le signe indien et écrire une nouvelle page de leur histoire qui pourrait leur ouvrir le chemin des quarts de finale. Cela passe par une solidarité sans faille entre les joueurs sur le terrain, un mental de fer et une efficacité devant les buts.

Et les Etalons ont largement les moyens de le faire puisqu'ils ont maintes fois prouvé qu'ils ont suffisamment gagné en maturité pour rééditer de tels exploits. Mais rien n'est gagné d'avance et il ne faudrait surtout pas donner l'impression d'avoir déjà joué le match avant de monter sur le terrain.

En tout état de cause, même à des milliers de kilomètres, les Etalons pourront compter sur les prières des supporters burkinabè qui ont suffisamment montré leur attachement à leur équipe nationale. La balle est dans le camp de Paulo Duarte et ses poulains. A eux de nous faire rêver.